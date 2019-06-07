"Москва-Сити" превращается в гастрономический кластер
Одно из таких нововведений – ресторан Bocconcino, шестой по счету московский проект ресторатора Михаила Гохнера и восьмой – в Европе. Заведение неизменно сохраняет аутентичную концепцию, некогда позаимствованную у одноименной пиццерии на курорте Форте-дей-Марми. Здесь предлагают очень традиционную и отлично исполненную итальянскую кухню.
В меню сохранился весь набор проверенных хитов – спагетти с креветками, острый ризотто с морепродуктами, особукко, тунец с томатами и луком, ягненок с артишоками. Но главное – фирменная пицца, за которую, как и в других заведениях сети, вот уже 12 лет неизменно отвечает пиццайоло Стефано Витти. Ее готовят на тончайшем тесте из органической муки и запекают в дровяной печи до появления пикантной хрустящей корочки.
Поразительно, но все эти годы меню Bocconcino оставалось практически неизменным. И только на днях здесь, наконец, появился специальный раздел от бренд-шефа. Витти остановил свой выбор на салате со шпинатом и пекорино, гребешках под мандариновым соусом, черных равиоли с мидиями и на камбале по-сицилийски с печеным картофелем, томатами и оливками.
Разумеется, без новой пиццы дело тоже не обошлось. Специально для поклонников ЗОЖ шеф исполнил ее без сыра, зато щедро насытил тунцом и авокадо, сдобрил хумусом и оттенил кусочками свежего лайма. Получилось совершенно необычное и очень вкусное блюдо.
Отдельного упоминания заслуживает и новый десерт. Хрустящие канноли с воздушным кремом, фисташками и пьяной вишней, размером примерно вдвое превосходящие оригинал – едва ли не лучшая версия этого традиционного сицилийского специалитета в Москве.Средний счет – 1500 рублей.
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