"Москва-Сити" превращается в гастрономический кластер

Похоже, что "Москва-Сити", справедливо претендующая на звание делового центра столицы, медленно, но верно превращается в настоящий гастрономический кластер. Причина проста – все больше компаний открывает здесь офисы, равно как и некоторые федеральные министерства отныне будут работать в величественных башнях их стекла и бетона. За последние месяцы здесь появилось несколько новых и совершенно разноформатных проектов, где предлагают разную кухню с более чем комфортным средним чеком.



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