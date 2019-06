Главные события Москвы

О самых интересных культурных событиях Москвы читайте в очередном обзоре "Дни.ру". Прощальный концерт Kiss, одноактные балеты Ивана Васильева в "Геликон-опере", множество концертов ко Дню России – не пропустите!

На ВТБ АРЕНЕ – Центральный Стадион "Динамо" выступит группа The Chemical Brothers. Знаменитый британский электронный дуэт представит в столице девятый альбом "No Geography" и новое визуальное шоу. Свежая пластинка включает в себя сингл "Free Yourself" и трек "MAH". Их Новая программа – это невероятный визуальный ряд, суперхиты разных лет и новинки, которые, безусловно, надолго задержатся в чартах и сетах ди-джеев всего мира.

В спортивном комплексе "Мегаспорт" пройдет очередная телевизионная премия в области популярной музыки МУЗ-ТВ 2019. На сцену выйдут: Дима Билан, Zivert, Макс Барских, LOBODA, Леша Свик, Григорий Лепс, Мари Краймбрери, Димаш Кудайбергенов, A’Studio, Сергей Лазарев, Тима Белорусских, Полина Гагарина, Rasa, Лолита, MARUV, Филипп Киркоров, Rauf Faik, Cygo,Ани Лорак и многие другие. Ведущими станут Максим Галкин, Михаил Галустян, Александр Ревва, Лера Кудрявцева и Ксения Собчак.

В Соборе Святых Петра и Павла пройдет концерт " Вивальди. Времена года". На сцену выйдут: Юлия Игонина – скрипка; Государственный Камерный оркестр "Времена года", Владислав Булахов – художественный руководитель и главный дирижер; Татьяна Ланская – сопрано, Иван Ипатов – орган. Будут исполнены знаменитые произведения А. Вивальди и И. С. Баха.

На сцене театра "Геликон-опера" пройдет вечер одноактных балетов Ивана Васильева. Впервые звезда мирового балета и один из самых ярких танцовщиков современности представит в Москве свой балет "Блудный сын". Иван Васильев так рассказывает об этой истории: "Молодой человек созревает и начинает думать, что готов к самостоятельной жизни. [...] Мир будоражит его глянцевым блеском. Многое должно случиться, прежде чем он поймет, что dolce vita нуждается в постоянном золочении. Мир, в который он стремился, выжимает героя, как губку, оставляет ему пистолет с одним патроном. Однако мне кажется, что история блудного сына не трагична. Мой герой не окончательно теряет себя, просто он не там себя искал. Отчасти это хэппи-энд, поскольку в нем по-прежнему остается потенциал, только уже подкрепленный опытом, который наверняка облагородит его будущие искренние порывы. Жизнь его не уничтожает, а делает сильнее. Сила в данном случае – в отсутствии иллюзий. Или в правде, как еще говорят". Также будут показаны уже знакомые столичной публике балеты Ивана Васильева "Маленький принц. Экзюпери" и "Струны". Для участия в постановках Васильев пригласил артистов из труппы Большого и Михайловского театров России, среди которых много звезд.

Российская государственная библиотека вновь приглашает всех желающих на увлекательные экскурсии. Во-первых, это путешествие по ночной библиотеке, где гости узнают историю строительства главного здания, пройдутся по мраморной лестнице и посетят генеральный алфавитный каталог. Как говорят организаторы, экскурсанты увидят библиотеку без читателей и сотрудников – только они и миллионы книг. Другая экскурсия посвящена третьему читальному залу – "визитной карточке" библиотеки. Также можно записаться и на мастер-классы по изготовлению авторских альбомов или созданию экслибриса – специального изображения, которое подтверждает право владения книгой. Подробную информацию и расписание вы можете посмотреть здесь (http://leninkatour.ru/).

В ТРК VEGAS Крокус Сити Ольга Бузова презентует новый формат ресторана BUZfood. Ресторан станет вторым по счету после открытого на Цветном Бульваре. Основой концепции ресторанов BUZfood являются премиальные салаты по доступным ценам. В этот день Бузова лично встанет за кассу своего нового ресторана и накормит всех желающих блюдами из меню.

10 июня, понедельник

В Крокус Сити Холле выступит обладатель премии "Грэмми" Алан Парсонс. Это известный британский музыкант, режиссер и продюсер, который работал с такими культовыми группами, как Beatles и Pink Floyd. Концерт пройдет в рамках мирового гастрольного тура в поддержку "The Secret" – своего первого альбома за 15 лет. По словам самого Парсонса, он не хочет много рассказывать о новой пластинке, чтобы сохранить атмосферу секретности (ведь название альбома "Секрет"). Музыкант говорит, что в новых песнях затронуты темы, которые "очень близки его сердцу, его собственным интересам и увлечениям". В числе песен нового альбома —сингл "I Can't Get There From Here" и дуэт с Джейсоном Мразом "Miracle". "Все это время мой лейбл Frontiers упрашивал меня записать новый студийный альбом, и в итоге мы пришли к соглашению, с которым я мог жить, – шутя говорит Парсонс в одном из интервью. – Вот и он, вот и мы – спустя почти 15 лет".

В Театре на Юго-Западе покажут спектакль "На дне" по одноименному произведению Максима Горького. Герои спектакля давно забыли, что такое быть человеком. В ночлежке каждый из них хочет, чтобы его оставили в покое. Но даже в таком беспросветном пространстве возможна любовь – болезненная, страшная. Даже тут есть место ощущению свободы и желанию "быть человеком". Осталось ли что-то человеческое в этих изломанных людях, способны ли они к возрождению, на эти и многие другие вопросы зрители спектакля смогут найти ответы.

В клубе Adrenaline Stadium выступят яркие представители стадионного инди-рока и постпанк-ривайвла – группа Interpol. Музыканты везут поклонником программу в поддержку нового альбома "Marauder". Пол Бэнкс, Дэниел Кесслер и Сэм Фогарино записали пластинку, наполненную сырым гитарным звучанием, практически без использования клавишных. В работе нашлось место как мощным гимнам "The Rover" и "If You Really Love Nothing", так и сумеречным трекам "Stay In Touch" и "NYSMAW".

11 июня, вторник

В Светлановском зале Московского Международного Дома Музыки пройдет концерт "Безумные танцы с Фабио Мастранджело". Это зажигательный проект, в программе которого числятся самые яркие "хиты" классического репертуара: "Либертанго", Мамбо, Чардаш, Танец с саблями, Сиртаки, Канкан, "7:40". Публику ждут танцы страсти и любви, жгучие ритмы Латинской Америки, пряные мелодии солнечной Испании подарят возможность окунуться в мир ярких эмоций и насладиться настоящими шедеврами чарующего мира танца. Участники проекта – приглашенная солистка Большого театра Дарья Зыкова, призеры чемпионата мира по латино-американской и европейской программам Мария Смольникова и Николай Пантюхин ("Танцы со звездами"); эффектное трио балалаек, виртуоз Иван Таланин и маэстро Фабио Мастранджело.

А в Театральном зале Московского Международного Дома Музыки зрители погрузятся в "Золотой век аргентинского танго". На сцену выйдет оркестр "La 2x4 Rosarina Orquesta", солист – Мартин Пиньол (Аргентина). Будут исполнены классические танго виниловой эпохи – танцевальные композиции 40-50-х годов, рожденные на берегах Рио-де-Ла-Платы ("Реки серебра"). Состав оркестра "La 2x4 Rosarina Orquesta" собран по классическим канонам золотого века танго: два бандонеона, две скрипки, контрабас, пианино и голос. Танцевальные номера в концерте исполнят Анна Андреева и Михаил Кожаткин, профессиональные танцовщики и преподаватели аргентинского танго.

В Концертном зале имени П. И. Чайковского публику ждет опера в концертном исполнении "Хованщина" Мусоргского. "Хованщина" – одно из важнейших произведений в огромном репертуаре Валерия Гергиева. В 1988 году, едва заняв пост худрука тогда еще Кировского театра в Ленинграде, Гергиев первым делом возобновил на его сцене легендарный спектакль Леонида Баратова, идущий по сей день. В том же году маэстро с огромным успехом исполнил оперу Мусоргского в Ла Скала, а весной 2019-го повторил и упрочил свой триумф, выступив дирижером-постановщиком новой "Хованщины" в Милане с участием российских певцов.

12 июня, среда

В концертном зале "Зарядье" состоится "Концерт ко Дню России. Чайковский, Рахманинов". В программе Торжественная увертюра "1812 год", кантата "Москва" Чайковского и поэма "Колокола" Рахманинова. На сцену выйдет Государственная академическая симфоническая капелла России, художественный руководитель и главный дирижер – Валерий Полянский. Примечательно, что оба сочинения Петра Ильича Чайковского были созданы по государственному заказу. Увертюра "1812 год" – к открытию Всероссийской художественно-промышленной выставки, а кантата "Москва" – к торжественной коронации императора Александра III. Оба заказа Чайковский воспринял с большой неохотой. Тем не менее, оба сочинения ждала счастливая судьба – публика приняла их сразу же. Вокально-симфоническую поэму "Колокола" Сергей Васильевич Рахманинов создал не по заказу, а по просьбе анонима (им оказалась молодая виолончелистка М. Данилова), предлагавшего композитору написать музыку на стихотворение Эдгара Аллана По "Колокола" в переводе Бальмонта. Рахманинов, с юности увлеченный колокольным звоном, с воодушевлением принялся за работу. Образы стихотворения "обрели русскую "плоть" и "кровь", сохранив вместе с тем свое обобщенное философско-поэтическое значение.

В Большом зале Московской консерватории Государственный симфонический оркестр "Новая Россия" под руководством Юрия Башмета сыграет программу "Лучшие вальсы мира". Прозвучат самые известные сочинения Иоганна Штрауса – "Сказки венского леса", "На прекрасном голубом Дунае", "Весенние голоса", "Венская кровь" и другие. Музыка Иоганна Штрауса, титулованного "короля вальса", давно превратилась в символ настоящего праздника жизни. Красота штраусовских мелодий, роскошь оркестровых красок, изобретательность и остроумие его танцевальных пьес уже более двух веков неотразимо воздействуют на любую публику – от простых слушателей до знаменитых музыкантов мира.

12 и 13 июня в ДК им. Зуева покажут новый музыкальный спектакль "В городе Лжедмитрове". Это фантасмагорическая история о любви и ненависти в городе мутантов, полном всяческих аномалий и странностей. Режиссером постановки стал Максим Виторган, а главные роли исполняют Алексей Кортнев и группа "Несчастный случай" в полном составе, Сергей Белоголовцев и Кристина Бабушкина с Натальей Вдовиной. Получился своеобразная смесь из стилей братьев Стругацких, Евгения Шварца, Михаила Салтыкова-Щедрина и современной российской действительности.

Будет дан старт VI Фестиваля уличного кино. Мероприятие пройдет с участием популярных актеров кино, режиссеров и кинокритиков. В течение трех месяцев жители более 1000 городов смогут посмотреть и проголосовать за понравившиеся короткометражки светом фонариков. Все показы традиционно пройдут под открытым небом. Концепция фестиваля очень проста – только зритель, а не профессиональное жюри сможет по-настоящему оценить творчество начинающих российских режиссеров. Столица, разумеется, – будет в самой гуще событий. Фестиваль продлится до 12 сентября. Посмотреть программу и календарь событий можно здесь.

В Московском Международном Доме Музыки состоится концерт с участием легендарного Русского народного хора им. М.Е. Пятницкого и Государственного академического русского народного ансамбля "Россия" имени Л.Г. Зыкиной. В программе праздничного концерта – песни, танцы и музыка разных областей России, самые известные русские народные песни, песни советских композиторов, творческие эксперименты коллектива. Один из старейших музыкальных коллективов страны, хор имени Пятницкого по праву называют хранителем традиций народной культуры России. Коллектив много работает над тем, чтобы придать старинным произведениям современное звучание, сохранив при этом их простоту, величие и искренность.

13 июня, четверг

В Галерее Классической Фотографии откроется выставка известного американского фотографа Кристофера Беркетта, где будут представлены самые яркие работы за более чем сорок лет творчества, включая новинки 2019 года, сделанные в технике ручной оптической печати со слайда Cibachrome. Всего в рамках экспозиции будет представлено около 130 фотополотен, объединенных названием "Блистательный цвет Кристофера Беркетта: новые работы", которые отличаются не только внушительными размерами (до 100х150 см), но и характерным цветовым контрастом. Это будет самая полная и масштабная выставка его работ за последние несколько лет.Выставка продлится до 15 сентября.

В ресторане "Тбилиси" пройдет финальный день международного фестиваля-конкурса мультиформатной музыки Emporio Music Fest 5, основателем и идеологом которого является лидер группы A’STUDIO, пианист, композитор, аранжировщик Байгали Серкебаев. Главная задача фестиваля – помочь молодым музыкантам, открыть миру новые имена. Будут подведены итоги, и в мире отечественного шоу-бизнеса зажгутся яркие "звезды".

В Большом зале Московской консерватории состоится концерт "Шедевры Никколо Паганини. Римские каникулы". Будет исполненПервый концерт для скрипки с оркестром Никколо Паганини, солист – один из ведущих российских скрипачей Александр Тростянский. В исполнении Московского государственного академического симфонического оркестра под управлением Павла Когана также прозвучит увертюра к опере "Сорока-воровка" еще одного итальянского гения – Джоаккино Россини. Программу венчает Итальянская симфония немецкого композитора-романтика Феликса Мендельсона, завороженного красотой Италии во время своего путешествия в эту страну.

В Евангелическо-Лютеранском Кафедральном Соборе Святых Петра и Павла публику ждет концерт "Популярная классика. Каччини. Аве Мария. Бетховен. Лунная соната. Бах. Токката и фуга ре минор". Популярная классика – это музыка, написанная в разное время, в разных странах и разных жанрах, которая сумела покорить сердца людей и пользуется неизменной любовью ценителей во всем мире не одно столетие. Ее величие, желание слушать и исполнять эти гениальные арии, сонаты, фуги в различных оркестровках и переложениях - бесспорно.

В Театре Наталии Сац покажут балет "Стойкий оловянный солдатик". Музыку для этого спектакля специально для театра написал композитор Леонид Любовский, а хореографом-постановщиком и автором либретто стал заслуженный деятель искусств России Георгий Ковтун. "Дети любят трюки, – говорит Георгий Ковтун. – Им нравится, когда клоун в цирке падает, ударяется – они соотносят его падения со своей жизнью. Поэтому у нас будет много трюков, чтобы дети их ждали, а не зевали на скучном балете и не ели конфеты. Но в ожидании трюка они постепенно втягиваются в классический танец. Еще я точно знаю, что в детском балете обязательно должна быть любовь. Любовь, добро и зло должны быть очень внятными и четкими".

На ВТБ АРЕНЕ состоится последний концерт легендарной группы KISS. Одна из самых влиятельных, востребованных и экстравагантных рок-групп в мире объявила о последнем туре в своей карьере. Музыканты заявляли: "Это будет самое грандиозное шоу из всех, что мы когда либо делали. Если вы любите нашу музыку – приходите. Если вы никогда не видели нас живьем – сейчас самое время!. Мастодонты сцены бескомпромиссно говорят: "Мы собираемся уйти со сцены такими же, какими взошли на нее: непримиримыми и неукротимыми".

В Московском Международном Доме Музыки всех меломанов ждет "Летний вечер в стиле рок-н-ролл". На сцену выйдет Денис Мажуков и его коллектив. Денис Мажуков принадлежит к избранным пианистам и певцам, исполняющим на мировом уровне музыку в стиле буги-вуги, ритм-энд-блюз и рок-н-ролл. Западные критики уже давно присвоили ему титул "российский король рок-н-ролла", в России он признан "беспрецедентным виртуозом рок-н-ролльной игры". Успешные и многочисленные концерты в клубах США и Европы, в концертных залах и на фестивалях буги-вуги и рокабилли – тому яркое подтверждение.