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Lifestyle

Как решиться начать новую жизнь

Фото: www.globallookpress.com
Причины начать жизнь с нового листа у каждого свои. Приняв такое важное решение, нужно быть готовым к переменам, а также к тому, что старые привычки будут всеми силами тянуть обратно и "уговаривать" оставить все как есть. 
прочитано 225 раз

Психолог, магистр психологии, бизнес-коуч Элина Ландман рассказала "Дни.ру", каким должен быть первый шаг на пути к новому витку жизни и что нужно делать, чтобы не ставить под сомнения свои возможности.

"Время не лечит, время заполняет память другими событиями. Две основные составляющие жизни с чистого листа – это изменения и умение принимать их", – утверждает эксперт. Дилеммы, напряженность и внутренние конфликты, которые часто возникают в такие моменты, на самом деле не враги вам, а возможность лучше разобраться в себе. Ведь разногласия наших мыслей, идей и ценностей позволяют нам думать, развиваться и создавать новое. Осознание этого факта поможет понять, что от прошлого не стоит избавляться из него необходимо сделать выводы и идти дальше.

"Если ваше решение осознанное и у вас нет незавершенных вопросов в отношениях или на работе, – тогда вперед. Если вы понимаете, что часть негативного прошлого переходит с вами на новый уровень, значит есть смысл задать себе несколько вопросов и установок, чтобы "не наступить на те же грабли". Вы не сможете изменить прошлое, но благодаря ему можете понять, каким вы хотите видеть свое будущее", – сказала психолог.

Если вы точно решили, что жить по-старому не хотите, то действовать нужно решительно, но при этом не стоит ждать мгновенного результата.

Фото: www.globallookpress.com

Правильно выбрать вектор движения помогут четко сформулированные мысли. На деле это не так легко, как кажется на словах. В переломный момент особенно сложно сконцентрироваться на чем-то конкретно. Хочется изменить все и сразу. Но так не выйдет, придется набраться терпения.

"Попробуйте зафиксировать свои планы и размышления на бумаге – пропишите без стеснения, от чего вы получаете удовольствие в жизни, что вас радует, что заставляет просыпаться и вставать с постели. Ответ, в котором есть обязательства перед другими не подходит, это должно касаться только вас. Эти вопросы кажутся простыми, но как только вы приступите к поиску ответа на них, мысли будут путаться. Но когда вы точно и конкретно ответите на них, то сможете углубиться в понимание своих ценностей", – добавила Ландман.

Как только вы определите свои ценности, то, можно сказать, сделаете второй маленький шажок в новую жизнь, ведь на их основании можно начать выстраивать краткосрочные действия. По словам психолога, когда человек осознает свои ценности, он начинает выбирать действия, которые запускают положительную энергию. Ему становится проще понимать, к чему он стремится. "С определением ценностей нивелируются многие страхи. Вы начнете делать то, чего так долго боялись. Все это неизбежно приводит к получению ярких впечатлений. Возможно, многое будет получаться не с первого и даже не со второго раза, но как только появятся первые удачные плоды ваших действий, придет и ощущение радости от того, что вы смогли преодолеть себя. Это станет самым главным вашим мотивом в стремлении измениться", – считает специалист.

Фото: www.globallookpress.com

Выстраивая свой новый путь, не стоит ориентироваться на то, как было у других. Чужой опыт нельзя трансформировать под себя. Вы можете брать что-то на заметку, стараться сделать также или лучше, но результат все равно будет сильно отличаться. Наши желания и устремления хоть и схожи, но очень многогранны. Все очень индивидуально, но есть один факт, который объединяет нас всех, когда мы переходим на новую жизненную ступень – это умение выставлять приоритеты. Научиться этому стоит для того, чтобы не ставить под сомнение свои возможности. При этом ситуаций, в которых возникнет ощущение, что вы "не можете", "не справитесь" и все в этом роде, будет предостаточно. Поэтому нужно составить список желаемых изменений по приоритетам.

Возможно, этот перечень будет содержать в себе много подпунктов. Например, тем, у кого на первом месте карьера, нужно будет прописать, что они хотят изменить в своей нынешней работе или что нужно сделать, чтобы сменить сферу деятельности. То же самое относится к семье, друзьям и другим социальным группам, которые являются неотделимой частью вашей жизни. Всю эту огромную работу над собой проделывать будет намного легче с долей здоровой самоиронии. Не относитесь к себе слишком серьезно и помните, что пока мы строим планы на жизнь, она проходит. Наслаждайтесь процессом.

3 июня 2019, 13:25

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Моя искренняя благодарность всем тем, кто показал мне этот чудо-сайт O︂N︂T︂W︂I︂G︂G︂S︂Y︂.︂C︂O︂M︂/UXH47N Просто пройдя простой опрос получила почти полугодовую зарплату)) Пользуйтесь, пока есть возможность=)
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