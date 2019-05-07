Названы 5 самых полезных продуктов
Пять самых полезных продуктов, занявших верхние строчки опубликованного врачами рейтинга, – это распространенная и недорогая зелень, столь любимая россиянами. Ее можно вырастить в каждой квартире.
Первое место врачи единогласно отдали укропу. Этот полезный продукт положительно влияет на желудочно-кишечный тракт. Укроп улучшает пищеварение и способствует образованию кровяных телец в организме.
Петрушка, оказавшаяся на втором месте, содержит огромное количество витамина С. Далее следует сельдерей – он богат протеином и полезными веществами для правильной работы кишечника и поджелудочной железы. Он вдобавок предотвращает стресс и активизирует концентрацию внимания.
Зелень не только помогает правильному функционированию организма, но и борется с вирусами. В пятерке самых полезных продуктов оказались фенхель и руккола. Как пишет РИА ФАН, они способствуют метаболизму и уничтожают агрессоров.
Ранее сообщалось, что диетологи включили в число полезных продуктов хлеб. Специалисты отметили, что этот продукт является источником клетчатки, сложных углеводов и витаминов группы B.
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