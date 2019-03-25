Свежевыжатый сок признали опасным

Свежевыжатые соки могут нанести вред организму. Американские ученые утверждают, что такие напитки содержат много калорий и повышают уровень глюкозы в крови.



Врач Робин Форутан из Академии питания и диетологии рассказал, что после обработки фрукты и овощи теряют полезные вещества – витамины и клетчатку. Свежевыжатые напитки также не содержат необходимых организму полифенолов и антиоксидантов.

При чрезмерном употреблении продукта у людей повышается уровень сахара в крови, что приводит к развитию диабета. "Некоторые овощные соки и большинство фруктовых, в отличие от цельных плодов, резко повышают уровень сахара в крови до драматических масштабов", – цитируют специалиста "Известия". Он добавил, что соки из моркови и свеклы также представляют опасность для здоровья.

В интервью CNN врач подчеркнул, что свежевыжатые соки следует пить изредка, когда человек испытывает недомогание или упадок сил. Делать это нужно в течение одного дня, в противном случае антиоксидантная и энзимная активность снизится. Ежедневная порция не должна превышать 0,5 стакана. Продукт лучше хранить в темном прохладном месте.

Диетолог Робин Форутан посоветовал использовать вместо соковыжималки блендер. При такой обработке конечный продукт будет содержать больше мякоти, которая богата клетчаткой.