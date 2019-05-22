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Lifestyle

Нужен ли мужчина самодостаточной женщине

Фото: www.globallookpress.com
Героиня Веры Алентовой в народном фильме "Москва слезам не верит" Катя Тихомирова – типичная представительница породы самодостаточных сильных успешных женщин. Все при ней – красота, ум, карьера, квартира, машина, дочь, подруги. Казалось бы, живи, да радуйся, но она сетует: когда всего добьешься в жизни, больше всего волком завыть хочется. Тем не менее, на дружеский совет про замужество Катерина реагирует довольно остро: "А где они, мужики-то? Повыродились все!" 
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Но так ли нужен мужчина самодостаточной женщине? На этот вопрос "Дни.ру" ответила преподаватель психологии отношений, блогер Мила Левчук.

Самодостаточная женщина, твердо и уверенно стоящая на ногах, воспринимается обществом, прежде всего, как финансово обеспеченный человек. Она в состоянии позаботиться о себе, может себя прокормить, купить все, что ей хочется, не нуждается ни в чьей помощи. По мнению эксперта, это довольно узкое понимание самостоятельности и самодостаточности. Независимая женщина свободна, причем личностная самодостаточность важнее, чем финансовая. Ведь она может работать, обеспечивать себя и всю семью, но при этом находиться в созависимых отношениях с мужчиной, которого любит. Такая женщина цепляется за мужчину, которому по большому счету не нужна, все терпит, тащит на себе, мирится с его бездельем и равнодушием, лишь бы он был рядом. О самодостаточности здесь говорить не приходится.

Проблема большинства женщин в том, что ответственность за свое счастье и выполнение нужд и потребностей они перекладывают на третье лицо. По их мнению, мужья должны сделать их счастливыми, всячески развлекать и поддерживать, разделять их интересы. На мужчину возлагается очень большой спектр обязанностей, для того, чтобы женщина могла чувствовать себя комфортно. Если же мужчина не справляется с почетно возложенной на него миссией в силу каких-то обстоятельств, женщина начинает на него давить, переделывать его и всячески пытаться привести его в соответствие со своими ожиданиями. Это разрушает отношения и семьи. Такой женщины у себя нет. Она хочет, чтобы ее мужчина дал ей саму себя.

Кадр из фильма "Москва слезам не верит"

Самодостаточная женщина не нуждается в этом. У нее всегда найдется кто-то, с кем можно пообщаться, развлечься на досуге, кому выплакаться, как расширить кругозор и где провести свободное время. Она может реализовать свою потребность в привязанности через общение с детьми или матерью. Она и творческая единица, и профессионал, и просто человек, получающий от жизни удовлетворение. Когда женщина имеет внутренний стержень, ее самооценка достаточно высока, а любовь к себе сильна, когда она понимает, чего стоит в этой жизни, что она за личность, насколько она развита и интересна, когда она сама себе создает окружение, которое не тянет ее назад – только тогда ее можно считать самодостаточной. Это очень счастливая женщина сама по себе, потому что все свои потребности умеет реализовать без посторонней помощи.

Она не перекладывает это на мужчину, а он, в свою очередь, имеет пространство для того, чтобы взаимодействовать с ней в своей непосредственной роли – роли любимого мужа и партнера, который защищает ее от разных тягот и опасностей. В подобной узкой специализации мужчина гораздо более эффективен, поэтому в такой семье нет постоянного конфликтного напряжения и бесконечных раздоров. Такой мужчина тоже личность, он не станет завидовать богатой событиями жизни своей половинки. Развитый, достойный мужчина с высоким интеллектом, ищет себе ровню, ему не нужно самоутверждаться за счет женщины. Он хочет прожить с ней жизнь в гармонии и счастье.

Фото: www.globallookpress.com

Самодостаточная женщина всегда будет раздражать мужчин, склонных к абьюзу, завистливых, которые воспринимают женщину как конкурента и пытаются ее унижать. Такие мужчины будут охотиться на самодостаточную женщину, считая, что заполучить ее уже само по себе круто, а уж сломать, подчинив себе ее волю – верх наслаждения. Неудачники тоже всегда будут хотеть присоединиться к ее финансам и ресурсам. Привлекает такая женщина всех подряд, поэтому, прежде чем вступать в отношения, ей придется как следует разобраться в сортах мужчин, претендующих на руку и сердце.

Самодостаточная женщина приходит в отношения делиться собственным счастьем с партнером. Именно такая женщина привлечет мужчину, которому также есть чем поделиться. Сильная, самодостаточная женщина – не робот, не бездушная биологическая единица, которой нужно лишь совокупляться и добиваться желаемого, не машина для достижений, не замечающая потребностей своей души. Поэтому нельзя утверждать, что ей никто не нужен. Она нуждается в родственной душе, в человеке, который разделит с ней радость от успехов, ее интересы, окружит ее заботой и вниманием и будет на одной волне.

Встретив своего Гошу – он же Гога, он же Гора, он же Жора, он же Георгий Иванович, Катя Тихомирова "пошла бы за ним на край света", ведь самой природой предусмотрена пара для женщины, пусть даже очень сильной и самодостаточной. 

22 мая 2019, 17:07

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