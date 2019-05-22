Warwick Brussels: солидный красавец в самом сердце бельгийской столицы

В самом сердце столицы Бельгии, родины любимых во всем мире шоколада и пива, в пяти минутах ходьбы от площади Grand Place разместился грандиозный красавец – пятизвездочный отель Warwick Brussels.

Недалеко от отеля находятся выставочные площадки и экспозиционные центры, в 150 метрах возвышается конгресс-центр Square, а буквально в 250 метрах расположены станции метро Beurs, Gare Centrale и центральный железнодорожный вокзал, откуда можно отправиться в путешествие по всей стране. Путь на автомобиле от отеля до аэропорта не займет больше 20 минут.

Отель Warwick Brussels расположен в квартале, где буквально на каждом шагу кафе, бары и рестораны – там истинным ценителям и гурманам подадут отменное бельгийское пиво. В меню заведений представлены дегустационные сеты, это позволяет попробовать хоть весь ассортимент, если будет желание. Впрочем, несмотря на множество шумных оживленных улочек с барами и кафе, окружающих Warwick Brussels, сам отель находится в тихом месте, где малолюдно и никто не беспокоит. Для любителей спокойного отдыха и полноценного сна это неоспоримое достоинство.

Несмотря на солидный возраст, отель всегда готов предложить гостям со всего мира что-нибудь новое. Номера отеля были отремонтированы в 2018 году и оснащены новейшей системой кондиционирования воздуха, они стали еще более комфортабельными и удобными. При этом сохранен аристократический стиль настоящего английского отеля.

К услугам постояльцев бесплатный фитнес-центр, сауна, химчистка, SPA-салон, салон красоты, камера хранения, частная парковка, бар-ресторан Chutney's с просторной живописной террасой и живой фортепианной музыкой, где можно заказывать разнообразные блюда и коктейли. Каждое утро в обеденном зале сервируют завтрак – шведский стол. Жемчужиной Warwick Brussels по праву можно считать стильный и модный полулюкс – из его окон гостям отеля откроется потрясающий вид на мощеные улицы знаменитой площади Grand Place с ее незабываемым архитектурным ансамблем и шедеврами мирового готического искусства.

Отель гостеприимно раскроет двери и влюбленным для медового месяца, и бизнесменам для деловой встречи, и большой компании для проведения праздничного банкета. Кстати, один из 15 конференц-залов Warwick Brussels вместимостью до 250 человек идеально подойдет для любого мероприятия. Недавно отремонтированный конференц-зал Duquesnoy позволит провести как бизнес-форум, так и деловые переговоры в конфиденциальной обстановке. Любителей романтики и приключений порадует большой выбор напитков и потрясающий вид с террасы на городские брюссельские крыши. Каждый посетитель отеля Warwick Brussels почувствует свою исключительность и получит незабываемые впечатления от Брюсселя благодаря уникальной террасе с ее неповторимой расслабляющей атмосферой, позволяющей насладиться видом на мощеные улицы, каменное кружево дворцов и соборов и причудливой архитектурой города.

Warwick Brussels Hotels – больше чем просто отель. Это идеальное место для корпоративных гостей и для простых посетителей, чтобы насладиться европейской культурой.

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