Что делать, если к мужу пристает другая

В жизни каждой замужней женщины, если только она не ушла с мужем в дикие леса, подальше от цивилизации, рано или поздно встанет вопрос. Что делать, если к твоему мужу пристает другая?

Вопрос этот решают для себя все по-разному. Кто-то вызывает наглую противницу на разговор по душам. Кто-то плачет в одиночестве, считая невозможным унижать себя любовными сценами. Кто-то устраивает скандалы с битьем посуды. А как правильно?

Знаете, за годы, проведенные в браке, я вывела для себя три важных правила.

Первое – думай в первую очередь о себе. Второе – не стесняйся просить то, что тебе нужно. Третье – человек может вести себя так, как ему вздумается. Но окружающие не обязаны это терпеть.

Расскажу, как эти правила работают в данной ситуации.

Думай о себе. Задай себе вопрос – что именно тебя так обижает и раздражает в появлении этой девочки? Ты сравниваешь себя с ней, и это сравнение явно не в твою пользу? Ты видишь, что твой муж откровенно флиртует с ней, а тобой в этот момент пренебрегает, проявляет неуважение, и ты терпишь? На тебя навалился кризис среднего возраста, и ты не можешь прекратить завидовать молодости? Уже на этом этапе может выясниться, что проблемы нужно решать не с какой-то случайной девочкой, а с самой собой.

Не стесняйся просить то, что тебе нужно. Речь идет о человеке, с которым вы в паре, естественно, а не о сопернице. Она – лишь случайное обстоятельство в вашей жизни, и на ее месте могла бы оказаться любая другая девочка со сходными параметрами. Ты можешь сказать, что случившееся тебя беспокоит и задевает, и попросить мужа о том, чтобы оградить тебя от переживаний. Это нормальная просьба, она не унижает. А вот крик, визг, оскорбления и битье посуды – да.

Ты не обязана терпеть. Человек – не гриб, и не прирос к одному месту. И женщина не гриб, единственным предназначением которого является хранение домашнего очага. Она имеет право на уважение и заботу, и если этого уважения нет, то вполне допустимо пойти искать его в другом месте.

Ну а в целом хорошо работает правило: глупая женщина следит за мужем, агрессивная – за соперницей, а умная – за собой…