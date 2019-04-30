Рецепт на майские: перепелка на гриле с запеченным картофелем
Ингредиенты (на 4 порции): перепелки 4 штуки, 5-10 граммов сванской соли, соль поваренная по вкусу, 10 граммов чеснока, 30 граммов растительного масла, 200 граммов соуса ткемали.
Для гарнира: 4 крупных картофелины, 3 грамма свежего тимьяна, 20 граммов чеснока, 40 граммов растительного масла, 30 граммов сливочного масла, ,сванская соль по вкусу.
Способ приготовления
Тушки перепелок промыть, просушить, опалить и с помощью острых ножниц разрезать по грудной клетке, чтобы перепелка "разложилась" как книжка. Для подготовки перепелок используем два вида соли: сванской солью натереть тушки внутри, обычной солью снаружи и оставить на 10-15 минут. Подготовленные тушки переместить на гриль и жарить на открытом огне 7-10 минут постоянно переворачивая.
Чеснок соединить с растительным маслом и перед последним переворачиванием смазать тушки для получения золотистой корочки. Готовые перепелки снять с огня. Угли, что остались с приготовления перепелок используем для запекания картофеля.
Для гарнира понадобится крупный картофель весом 200-250 граммов, желательно с тонкой кожурой. Картофель тщательно промыть и выложить на фольгу, добавить свежий тимьян, чеснок, 10 граммов растительного масла и немного соли. Завернуть фольгу, выложить на горячие угли и запекать до полуготовности. Достать картофель, снять с него фольгу с травами и уже без фольги выложить на угли пропекаться до полного приготовления. Картофель приобретет темную, хрустящую корочку. Готовый картофель разрезать пополам, аккуратно размять середину вилкой, добавить сливочное масло и немного сванской соли.
Готовое блюдо разложить по тарелкам и подавать к столу с соусом ткемали.
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