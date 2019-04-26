Как правильно печь пасхальный кулич
Празднество было установлено в честь значимого события в библейской истории – Воскресении Иисуса Христа. Пасха символизирует победу жизни над смертью, обновление человечества и мира.
Дата Воскресения Христова является незакрепленной. На Вселенском соборе, проведенном в Никее в 325 году, священнослужители решили отмечать Пасху в первое воскресенье, следующее за первым полнолунием после весеннего равноденствия. В этом году праздник выпадает на 28 апреля.
В день Воскресения Христова верующие идут на богослужение в церковь, после чего отправляются домой трапезничать. На праздник хозяйки традиционно готовят скоромные блюда. Главным украшением стола является пасхальный кулич. Рецептом угощения поделилась шеф-повар столичного ресторана.
Пасхальный кулич
от шеф-кондитера ресторанов Rose Bar Лебедевой Марины
Вам понадобится:
Для закваски: 20 граммов свежих дрожжей, 50 граммов молока, 25 граммов тростникового сахара, 20 граммов муки.
Для теста: 500 граммов муки, 60 граммов молока, 2 грамма соли, 100 граммов сливочного масла, 75 граммов тростникового сахара, 100 граммов воды, 2 яйца, 180 граммов 9%-ного творога, 100 граммов воды, 75 граммов изюма, 50 граммов цукатов.
Способ приготовления:
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