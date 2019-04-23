Российские яйца проверили на прочность
В преддверии Пасхи 2019 года яйца высшей и отборной категории решили проверить по 35 показателям качества и безопасности. Патогенных организмов в протестированных продуктах не обнаружено. Специалисты не выявили в исследованных яйцах тяжелых металлов, пестицидов, антибиотиков, повышенного количества микроорганизмов и бактерий группы кишечной палочки.
Неутешительными оказались лишь результаты проверки яиц на прочность. Испытание, которому подвергся набирающий популярность к Пасхе-2019 продукт, эксперты максимально приблизили к реальным условиям. Яйца просто роняли с 30-сантиметровой высоты.
Лучше всего непростой тест выдержали упаковки яиц "Птицефабрики "Атемарская". А вот при испытании продукции "Птицефабрики "Молодежная" разбился весь десяток. Как выяснилось в результате испытаний перед Пасхой 2019 года, лучше всего держат удар картонные упаковки.
Специалисты Роскачества проверили также возраст яиц – его можно определить, измерив расстояние между белком и внутренней стенкой скорлупы (со временем содержимое яйца "усыхает"). Самой свежей была признана продукция восьми торговых марок. Остальные яйца, как пояснили в организации, нельзя назвать несвежими, но они явно залежались на прилавке, передает ТАСС.
Свои рекомендации к Пасхе 2019 года выпустил и Роспотребнадзор. В ведомстве призвали россиян мыть яйца с мылом перед приготовлением. Покупать эксперты советуют только свежие, ровные и гладкие яйца. Варить их нужно не менее 10 минут с момента закипания воды.
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