Российские яйца проверили на прочность

Роскачество к Пасхе 2019 года проверило куриные яйца. По одному из параметров – прочности – итоги испытаний оказались неутешительными.

В преддверии Пасхи 2019 года яйца высшей и отборной категории решили проверить по 35 показателям качества и безопасности. Патогенных организмов в протестированных продуктах не обнаружено. Специалисты не выявили в исследованных яйцах тяжелых металлов, пестицидов, антибиотиков, повышенного количества микроорганизмов и бактерий группы кишечной палочки.

Неутешительными оказались лишь результаты проверки яиц на прочность. Испытание, которому подвергся набирающий популярность к Пасхе-2019 продукт, эксперты максимально приблизили к реальным условиям. Яйца просто роняли с 30-сантиметровой высоты.

Лучше всего непростой тест выдержали упаковки яиц "Птицефабрики "Атемарская". А вот при испытании продукции "Птицефабрики "Молодежная" разбился весь десяток. Как выяснилось в результате испытаний перед Пасхой 2019 года, лучше всего держат удар картонные упаковки.

Специалисты Роскачества проверили также возраст яиц – его можно определить, измерив расстояние между белком и внутренней стенкой скорлупы (со временем содержимое яйца "усыхает"). Самой свежей была признана продукция восьми торговых марок. Остальные яйца, как пояснили в организации, нельзя назвать несвежими, но они явно залежались на прилавке, передает ТАСС.

Свои рекомендации к Пасхе 2019 года выпустил и Роспотребнадзор. В ведомстве призвали россиян мыть яйца с мылом перед приготовлением. Покупать эксперты советуют только свежие, ровные и гладкие яйца. Варить их нужно не менее 10 минут с момента закипания воды.