Удаление груди стало новым трендом

Еда Путешествия Культура Мода и красота Авто Афиша HI-TECH

Самое читаемое

"Как из помойки!": взбешенная Пугачева плюнула в бессовестную Кудрявцеву
Народ возмущен выходкой Волочковой на юбилее Пугачевой
"Боже мой, как больно": Пугачевой на юбилейном концерте потребовалась "Анестезия"
Избили и ограбили: подробности чудовищного нападения на Зеленского
Пугачева отправила Началову на кладбище
партнеры
Вторник 23 апреля
Лента новостей
17:29
Подробности страшного ДТП с певицей МакSим
17:13
Володин назвал национальные проекты приоритетным вопросом
16:56
Певица Зара молит о помощи
15:40
"Восковое чудище": Варум пришла в шок от своего лица
15:06
Взбешенный Овечкин побил соперника клюшкой (видео)
15:05
Анна Семенович выставила напоказ большой живот
14:47
"Бесчувственные стервы": Разин вычислил осквернителей могилы Осина
14:46
Журнал "Главбух" представил фильм о главных бухгалтерах
14:41
Опубликован график отключения горячей воды в Москве
14:38
Взрывы на Шри-Ланке взяло на себя "ИГ"
14:30
Эксперты оценили безопасность Рунета
14:18
Состояние больного раком ведущего Беляева ухудшилось
14:03
"Высоченная температура": жена Гармаша рассказала о болезни мужа
13:55
Травмированная звезда "Уральских пельменей" сплясала на костылях
13:27
Харламов ответил Витасу после обнародования видео с мужским органом
13:17
Россия в огне: опубликовано видео страшных пожаров
13:15
Пьянице Порошенко вонзили нож в спину
13:04
Шепелев представил новую пассию
13:04
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 23 апреля 2019 года
12:53
"Намозоливший глаза Максим": Садальский разнес Галкина за бездарность
12:34
Российские яйца проверили на прочность
12:30
Партпроект "Единой России" благоустроит 15 тысяч объектов по всей стране
12:28
"Она плоха": сообщили о состоянии Пугачевой после юбилея
12:21
Цымбалюк-Романовскую с любовником благословили прямо под окнами Путина
12:19
В Новосибирске женщина отхлестала полицейского пакетом с воблой
11:56
Ведущая Маша Малиновская перестала быть похожей на себя
11:52
Известная певица ужаснула изможденным видом после психушки
11:51
В Подмосковье мигранты избили и ограбили женщину
11:42
В "Единой России" объявили о запуске сайта "Диктанта Победы"
11:40
Билану с Басковым врезали за обращение к Зеленскому
11:33
Названа неожиданная причина отказа родственников от поминок по Началовой
11:18
Звезда реалити-шоу раскрыла секрет преображения после родов
11:12
Певица МакSим разбилась в автокатастрофе
11:05
Актер из "Гарри Поттера" тайно женился
10:49
Жуткие кадры падения мотоциклиста с 15-метровой скалы
10:47
Великий герцог Люксембурга скончался в возрасте 98 лет
10:47
Новое заявление первого мужа Началовой: Все демоны вылезли наружу
10:39
В Прикамье ребенок нашел труп на пляже
10:33
Робкую Глюк'оZу попросили раздеться полностью
10:23
Раскрыта смертельная опасность отказа от завтрака
09:49
Кожевникова отказалась от еды после скандала с Собчак
09:46
Лолита помечтала о "пироге" Зеленского
09:35
В Ростове-на-Дону в больнице произошел пожар
09:17
Ольгу Бузову спасают австрийские медики
09:06
"На паузе": рыжий из "Иванушек" подтвердил слухи о разладе в семье
08:58
Москвичей предупредили о мощном шторме в мае
08:46
"Сошел с ума?": жена Зеленского отреагировала на его президентство
08:42
В Уфе в ДТП с легковушкой пострадал мотоциклист
08:35
Тарасова взорвалась из-за стриптиза Медведевой
08:18
Оскароносный продюсер скончался после тяжелой болезни
07:04
Пугачева готовит побег после юбилея
05:02
Сексуальный Зеленский возбудил украинцев
03:01
Порошенко советуют покаяться перед Кадыровым
01:02
Миддлтон влепила хлесткую пощечину Маркл
23:05
"Меня просто трясло": больная Пугачева покрылась потом
22:00
Кот в мешке: чего России ждать от Зеленского
21:51
"Банан я съел, Володю не опустил": Пригожина разнесли за выбор "Глубокой глотки"
21:22
"ЯМЭФ несет миру правду о Крыме": итоги V юбилейного Ялтинского международного экономического форума
21:11
Пугачевой дали шанс стать первой леди
20:39
"Хотите опробовать матрас?" – Чехова вспомнила о связи с Зеленским
19:56
Могилу Осина цинично осквернили вандалы
19:28
"Обещал жениться": родившая любовница требует три миллиона от звезды "Кадетства"
18:43
Пынзарь из "Дома-2" решилась на пластическую операцию
18:04
Николаев появился на публике после сотрясения мозга
17:30
В небе под Нижним Новгородом заметили НЛО (видео)
17:06
Сделано заявление о подрыве Крымского моста
16:50
Ямальские школьники нашли 220 тысяч рублей в сугробе
16:45
В "Зарядье" дадут концерт на редком старинном инструменте
16:40
"Шлем лучи добра": россияне поздравляют Дмитрия Быкова с облегчением
16:39
Конгресс Асгардии в Вене: цифровое государство офлайн
16:32
В Нижегородской области сгорели 17 частных домов
16:22
Какое кощунство!: Прощание с Цывиной обернулось скандалом
16:14
Знаменитый тренер скончался в возрасте 83 лет
16:12
Взбешенный Михалков подал в суд на охамевших рекламщиков
16:00
Володин: Выборы на Украине показали провал политики Порошенко
15:52
На севере Москвы устроили стрельбу
15:32
"Уже почти голая!" – Глюк’oZу разнесли за смелое фото
14:50
Андреева сорвала съемку неожиданной выходкой
14:47
Добил стресс: дочь Осина экстренно госпитализирована
14:32
57-летний Бекмамбетов показал молодую жену
14:22
Анна Большова спрятала живот за широким платьем
14:11
Галкин рассказал о самом важном после победы Зеленского
14:05
Акция "Герои малой родины" может стать всероссийской
14:05
На Шри-Ланке прогремел еще один взрыв
13:59
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 22 апреля 2019 года
13:36
"Кому нужна больная жена?": муж поставил ультиматум Лолите Милявской
13:32
Киркоров предпочел молодуху наотмечавшейся Пугачевой
13:28
"Страшно": всплыли опасения любимой женщины Зеленского
13:14
26-летняя чемпионка России найдена мертвой в Москве
13:00
Украинцы ликованием встретили приговор Порошенко
12:45
В честь важной даты Фриске обнародовала раритетные семейные фото
12:43
Под Москвой нашли необычного дикого зверя
12:43
Путин нанес мощный удар выскочке Зеленскому
12:27
В Мурманской области водитель снегохода провалился под лед
12:22
Успенская прервала молчание после сообщения о госпитализации
12:03
В Приморском крае произошло мощное землетрясение
12:01
Издевательства над Волочковой: как готовился юбилейный концерт Пугачевой
11:55
Сафронов проболтался о замалчиваемой причине смерти Началовой
11:42
В Башкирии в ДТП с грузовиком погиб человек
11:37
Вскрылась интимная связь Кравец с женой Зеленского
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Отдых на яхте стал дешевле каникул в отеле
Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
Гороскоп на неделю
Конец света в апреле: получены пугающие доказательства
Украинцы готовятся к захвату России
Заговоривший по-русски Илон Маск проболтался про инопланетян
Lifestyle

Удаление груди стало новым трендом

Фото: www.globallookpress.com
Непостоянство – именно этим словом можно описать любую девушку в мире. Резкая смена имиджа, погоня за новыми трендами – такова женская природа. В последнее время ходят слухи, что девушки вновь взбунтовались.  
прочитано 330 раз

Вместо увеличения молочных желез многие неожиданно ринулись возвращать себе природные формы. Может ли удаление имплантов стать новым общемировым трендом? В этом "Дни.ру" помог разобраться пластический хирург, член Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Дмитрий Саратовцев.

Для многих женщин красивая грудь – это признак гордости, красоты, статуса и успеха. Однако большинство девушек в погоне за идеалом, к сожалению, забывают о главной функции молочных желез. Поэтому именно грудь зачастую подвергается многочисленным "перекройкам".

Времена меняются, а вместе с ними меняются и идеалы женского тела. Натуральная красота вновь входит в моду, а неестественно большая грудь все чаще и чаще становится причиной для юмора и насмешек. Мировые звезды постепенно вводят моду на естественные формы. Например, Виктория Бекхэм и Николь Кидман открыто заявляют, что если у них и были импланты, то сейчас их нет.

Станет ли удаление имплантов новым общемировым трендом? Вполне возможно. Однако в России еще нет такого человека, который с точностью ответил бы на этот вопрос. На сегодняшний момент нужно понимать, что заменяют или удаляют импланты девушкам пока не без причины. В основном это не просто дань моде...

Фото: www.globallookpress.com 

На это пять причин...

Самой распространенной причиной до сих пор остается "женское настроение" – некоторым девушкам просто не нравится результат операции. Более редкой причиной является уплотнение капсулы вокруг импланта. В этом случае удаляется не только имплант, но и сама капсула. Не исключен также разрыв импланта. Однако это крайне редкое явление.

К редким причинам также относят и воспалительные явления в месте установки имплантов. В этом случае хирургическое вмешательство становится отнюдь не блажью, а острой необходимостью.

В интернете гуляет много информации о взаимосвязи между установкой имплантов и возникновением имплант-ассоциированной анапластической крупноклеточной лимфомы. Развеиваем страхи. Если посмотреть статистику в различных источниках, то случаев этого редкого вида заболевания насчитывается примерно 300 в мире. Всего же девушек с имплантами – около 8 миллионов. Так что вероятность столкнуться лоб в лоб с заболеванием очень мала. Однако девушки – народ пугливый. Поэтому не будем исключать вероятность того, что новый тренд удаления имплантов связан именно с этой причиной.

Сложно, но можно

Самый распространенный вопрос, который обычно поступает к хирургам: "Сложная ли это операция?" Делимся секретом: простых операций не бывает, в каждой есть свои тонкости и нюансы. Однако профессиональный хирург знает как достигнуть лучшего результата без вреда для пациента.

Фото: www.globallookpress.com

Данная операция занимает от 1 до 2 часов работы. Обычно после удаления имплантов возникает растяжение тканей. В таком случае грудь нуждается в коррекции. Если мягкие ткани сильно истончены, то хирург предлагает различные виды подтяжки молочных желез с возмещением объема собственным жиром.

А что потом? 

Импланты удаляются из того же места, через которое были установлены. Однако если потребуется подтяжка груди, то новых следов не избежать. Но через некоторое время место операции становится незаметным, несмотря на то, что следы не исчезают полностью.

Восстановиться, как и после любой пластики, помогут основные рекомендации. В первый месяц необходимо отказаться от бассейна, солярия, сауны и занятий спортом.

Мечты имеют привычку корректироваться и меняться. Поэтому не стоит переживать, если увеличенную несколько лет назад грудь внезапно захотелось срочно уменьшить. Главное – правильно взвесить все за и против и найти хорошего специалиста. 

23 апреля 2019, 17:32

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Пьянице Порошенко вонзили нож в спину
"Сошел с ума?": жена Зеленского отреагировала на его президентство
Володин: Выборы на Украине показали провал политики Порошенко
Лукашенко поплатился за дерзкий "наезд" на Зеленского

Шоу-бизнес

Кержаков и Тюльпанова развелись
Лазарев раскрыл тайну второго попадания на "Евровидение"
Знала заранее: помощница о дате смерти Юлии Началовой
"Восковое чудище": Варум пришла в шок от своего лица

Проишествия

Жуткие кадры падения мотоциклиста с 15-метровой скалы
Миллиардер потерял троих детей при теракте на Шри-Ланке
"Экспертиза провалилась": Резонансное убийство москвички вызвало много вопросов
"Собора не будет": страшные причины пожара в Нотр-Дам-де-Пари

Lifestyle

В особняке в центре Москвы нашли замурованное в стену женское тело
Народный артист России умер после долгой борьбы с болезнью
Народная артистка экстренно госпитализирована в Москве
Ригу в третий раз закружит на Балтийском балу
Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна

Откровенное интервью бывшей жены актера
Шоу-бизнес

Певица МакSим разбилась в автокатастрофе

Артистка стала жертвой страшного ДТП
Шоу-бизнес

"Бесчувственные стервы": Разин вычислил осквернителей могилы Осина

Продюсера шокировал акт вандализма
Шоу-бизнес

"Восковое чудище": Варум пришла в шок от своего лица

Артистка выразила недовольство фотосессией в журнале

Гороскоп

Пугачева готовит побег после юбилея
Гороскоп на неделю
"Отыгранная карта": пьющего Порошенко похоронят в компромате
Совет на выходные

Фоторепортажи

Шепелев представил новую пассию
Звезда реалити-шоу раскрыла секрет преображения после родов
Сексуальный Зеленский возбудил украинцев
Анна Большова спрятала живот за широким платьем

Спорт

Тарасова взорвалась из-за стриптиза Медведевой
Загитова шокировала неожиданной выходкой на льду
Опубликовано полное видео драки Кокорина и Мамаева
"Крутышка на миллион": шикарная Загитова сразила народ фигурой

Регионы

Сделано заявление о подрыве Крымского моста
В небе под Нижним Новгородом заметили НЛО (видео)
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru