Удаление груди стало новым трендом

Непостоянство – именно этим словом можно описать любую девушку в мире. Резкая смена имиджа, погоня за новыми трендами – такова женская природа. В последнее время ходят слухи, что девушки вновь взбунтовались.



Вместо увеличения молочных желез многие неожиданно ринулись возвращать себе природные формы. Может ли удаление имплантов стать новым общемировым трендом? В этом "Дни.ру" помог разобраться пластический хирург, член Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Дмитрий Саратовцев.

Для многих женщин красивая грудь – это признак гордости, красоты, статуса и успеха. Однако большинство девушек в погоне за идеалом, к сожалению, забывают о главной функции молочных желез. Поэтому именно грудь зачастую подвергается многочисленным "перекройкам".

Времена меняются, а вместе с ними меняются и идеалы женского тела. Натуральная красота вновь входит в моду, а неестественно большая грудь все чаще и чаще становится причиной для юмора и насмешек. Мировые звезды постепенно вводят моду на естественные формы. Например, Виктория Бекхэм и Николь Кидман открыто заявляют, что если у них и были импланты, то сейчас их нет.

Станет ли удаление имплантов новым общемировым трендом? Вполне возможно. Однако в России еще нет такого человека, который с точностью ответил бы на этот вопрос. На сегодняшний момент нужно понимать, что заменяют или удаляют импланты девушкам пока не без причины. В основном это не просто дань моде...





На это пять причин...

Самой распространенной причиной до сих пор остается "женское настроение" – некоторым девушкам просто не нравится результат операции. Более редкой причиной является уплотнение капсулы вокруг импланта. В этом случае удаляется не только имплант, но и сама капсула. Не исключен также разрыв импланта. Однако это крайне редкое явление.

К редким причинам также относят и воспалительные явления в месте установки имплантов. В этом случае хирургическое вмешательство становится отнюдь не блажью, а острой необходимостью.

В интернете гуляет много информации о взаимосвязи между установкой имплантов и возникновением имплант-ассоциированной анапластической крупноклеточной лимфомы. Развеиваем страхи. Если посмотреть статистику в различных источниках, то случаев этого редкого вида заболевания насчитывается примерно 300 в мире. Всего же девушек с имплантами – около 8 миллионов. Так что вероятность столкнуться лоб в лоб с заболеванием очень мала. Однако девушки – народ пугливый. Поэтому не будем исключать вероятность того, что новый тренд удаления имплантов связан именно с этой причиной.

Сложно, но можно

Самый распространенный вопрос, который обычно поступает к хирургам: "Сложная ли это операция?" Делимся секретом: простых операций не бывает, в каждой есть свои тонкости и нюансы. Однако профессиональный хирург знает как достигнуть лучшего результата без вреда для пациента.

Данная операция занимает от 1 до 2 часов работы. Обычно после удаления имплантов возникает растяжение тканей. В таком случае грудь нуждается в коррекции. Если мягкие ткани сильно истончены, то хирург предлагает различные виды подтяжки молочных желез с возмещением объема собственным жиром.

А что потом?

Импланты удаляются из того же места, через которое были установлены. Однако если потребуется подтяжка груди, то новых следов не избежать. Но через некоторое время место операции становится незаметным, несмотря на то, что следы не исчезают полностью.

Восстановиться, как и после любой пластики, помогут основные рекомендации. В первый месяц необходимо отказаться от бассейна, солярия, сауны и занятий спортом.

Мечты имеют привычку корректироваться и меняться. Поэтому не стоит переживать, если увеличенную несколько лет назад грудь внезапно захотелось срочно уменьшить. Главное – правильно взвесить все за и против и найти хорошего специалиста.