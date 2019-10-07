Рецепт смородинового домашнего зефира с лавандой

Вам понадобится: 200 граммов замороженной смородины, 350 граммов сахара, 1 яичный белок, 200 мл воды, 8 граммов агар-агара, вытяжка аромамасел из свежей лаванды.
Способ приготовления:
Чтобы приготовить вытяжку ароматических масел из свежей лаванды, необходимо залить водой свежие цветы, в центр кастрюли поставить миску, сверху накрыть перевернутой крышкой со льдом и нагреть до образования жидкого конденсата. Его можно перелить в герметичную банку и хранить в холодильнике до года.
Смородину сварить с 100 граммами сахара, взбить погружным блендером, протереть через сито. Сварить сироп из сахара, воды, агар-агара. Постоянно помешивать, кипятить до 110 градусов.
Смешать белок со смородиной и лавандовой вытяжкой, взбивать до момента, когда масса увеличится вдвое и станет плотной. Влить горячий сироп и взбивать еще 10 минут. Переложить массу в кондитерский мешок с насадкой, отсадить на пергамент и оставить сохнуть на 12 часов. Готовый зефир посыпать сахарной пудрой.
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