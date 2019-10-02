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Lifestyle

Самые дешевые туры осени

Фото: www.globallookpress.com
Осень – прекрасная пора для отпуска. Море, конечно, становится прохладнее, но зато цены на туры снижаются, а на курортах предлагают всевозможные скидки. 
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По просьбе "Дни.ру" специалисты онлайн-сервиса по поиску и бронированию туров Travelata составили список из пяти направлений, куда можно отправиться с перелетом и проживанием не дороже чем за 40 тысяч рублей на двоих.

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Сочи: море, горы и чай

Ближайший курорт к Москве – это Черноморское побережье Краснодарского края. И этот вариант отдыха окажется самым недорогим. Чтобы улететь сюда на неделю в октябре, будет достаточно и 20 тысяч рублей, а уж на 40 тысяч вполне возможно позволить себе отель хорошего уровня. Правда, купаться получится только у любителей прохладного моря. Температура воды в середине осени не превышает +18 градусов. Однако есть смельчаки, готовые забежать в море буквально на пару минут и выбраться обратно на берег, загорать на солнце.

Впрочем, если забронировать отель с подогреваемым бассейном, то тогда даже осенний отдых в Сочи станет по-летнему полноценным. И все же у бархатного сезона есть свои преимущества – это отсутствие очередей и толп отдыхающих. Осенний отдых обожают поклонники различных экскурсий. Гораздо приятнее подниматься по горным тропам, если солнце не так сильно печет. Не менее интересны туры на местные чайные плантации, где расскажут о культуре выращивания и употребления любимого русского напитка. Туристов ждут и на агрофермах, где можно не только посмотреть на животных и приобрести натуральную фермерскую продукцию, но и покататься на лошадях. 

Недельный тур в Сочи для двоих в октябре обойдется от 15 000 рублей с перелетом и проживанием.

Турция: жаркое веселье

Турция осенью не менее привлекательна, чем летом. Более того, у осеннего отдыха здесь есть свои преимущества. Например, нет сильной жары, а море при этом на южных курортах прогрето до 24 градусов. Правда, разница между северным и южным побережьем может быть ощутимой. Поэтому для отдыха стоит выбирать курорты, расположенные в районе залива Анталья (это Кемер, Сиде, Аланья). Здесь получится отдохнуть по-летнему.

Турция хороша еще и тем, что в большинстве отелей действует система "все включено", поэтому достаточно купить тур и о дополнительных тратах можно не беспокоиться, если, конечно, не появится желание поехать на какие-нибудь экскурсии или принять участие в веселой пенной вечеринке на огромной яхте с пиратским флагом. Осенью в отелях меньше людей и, соответственно, обслуживающий персонал внимательнее относится к отдыхающим. На пляжах всегда будут свободные шезлонги. Торговцы сувенирами к закрытию сезона предлагают серьезные скидки, поэтому в осеннюю Москву можно будет привезти целую гору восточных сладостей, чая и всевозможных специй. Главное, не забывать торговаться.

Стоимость тура в Турцию для двоих в октябре начинается от 40 000 рублей на неделю с перелетом и проживанием.

Фото: www.globallookpress.com

Греция: вода теплее воздуха

Осень – удачное время для отдыха в Греции. Прилетев на Крит, один из самых южных греческих островов, в октябре российские туристы попадут в самое настоящее лето с жарким, но не очень активным солнцем и хорошо прогретым морем. Температура воды осенью держится на уровне 23 градусов, а этого вполне достаточно для долгого и комфортного купания. Бывают дни, когда вода в море оказывается теплее, чем воздух, и из такой ванны просто не хочется вылезать. Осенью удобно ездить на экскурсии. Можно ограничиться поездками в Кносский дворец, место, где по преданию в древности обитал человек с головой быка Минотавр, или в пещеру, где, согласно мифам, рос Зевс.

При желании стоит на целый день отправиться по морю на соседний остров Санторини с белоснежными домами. Летом ходить по раскаленным солнцем улицам бывает не очень комфортно, зато осенью погода располагает к подобным прогулкам. Конечно, в середине октября некоторые рестораны и клубы уже будут закрыты, зато в остальных местах к туристам будут относиться гораздо внимательнее, чем летом. Именно осенью после вкусного обеда можно получить особенно роскошный комплимент в виде фруктов, десерта или местного алкоголя. Причем греки всегда делают подарки не с корыстным расчетом, а от души – как дорогим гостям, поэтому в Грецию хочется приезжать в любое время года. 

В октябре цена недельной поездки в Грецию начинается от 34 000 рублей на двоих с перелетом и проживанием.

Италия: прохладно, но вкусно

Туры в Италию в разгар летнего сезона стоят достаточно дорого. Зато осенью цены идут вниз, особенно на самом недорогом итальянском курорте Римини, который славится своими широкими и длинными песчаными пляжами. Правда, купаться в октябре здесь смогут далеко не все – температура воды держится на уровне 19 градусов (почти так же прогревается Черное море в районе Сочи). Впрочем, в октябре появляется отличная возможность насладиться настоящей итальянской кухней – попробовать пасту, пиццу или свежих устриц, для которых в это время года самый сезон.

Можно также съездить на однодневные экскурсии, например в Венецию или во Флоренцию. Осенью в этих городах гораздо меньше туристов, чем летом. В самом Римини стоит заняться шопингом – здесь есть возможность найти недорогую стильную одежду малоизвестных итальянских марок. В любом случае колорит настоящей Италии осенью почувствовать получится независимо от того, насколько теплая погода будет стоять на улице. 

Недельный тур в Италию для двоих в октябре будет стоит от 32 000 рублей с перелетом и проживанием. 

Фото: pixabay.com

Кипр: лето в ноябре

В октябре недельная поездка на Кипр обойдется на двоих дороже 40 000 рублей. Однако можно подождать и полететь на остров Афродиты в начале ноября. Погода там будет вполне летняя, зато стоимость туров – гораздо ниже. В первой половине ноября на Кипре очень комфортно: днем не жарко, при этом можно загорать на неактивном солнце, а вечером наслаждаться прохладой. К тому же вода у побережья остывает медленно, ее температура держится на уровне 23 градусов, и по ощущениям она кажется по-летнему теплой.

Подходящий курорт стоит выбирать, исходя из собственных предпочтений. В Айя-Напе в ноябре еще работают некоторые клубы, и там можно застать угасающую осенью ночную жизнь. Песчаные пляжи для отдыха с детьми можно найти в Протарасе. Влюбленным парам, желающим провести время вдвоем, стоит выбрать для отдыха романтичный Пафос, неподалеку от которого расположен знаменитый галечный пляж Афродиты, где по преданию богиня любви появилась на свет из морской пены. Или можно просто сравнить цены и понять, на каком из курортов отдых обойдется дешевле. 

Недельный отдых на Кипре для двоих в ноябре начинается от 36 000 рублей с перелетом и проживанием. 

2 октября 2019, 11:07

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