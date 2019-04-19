Rocco Forte Hotel Amigo: лучший "друг" в центре Брюсселя

Каждые два года путешественники всего земного шара съезжаются в Брюссель, чтобы полюбоваться огромным ковром из цветов, выполненным из миллионов разноцветных бегоний. Общая площадь этого чуда Света составляет почти две тысячи квадратных метров!

Популярный старожил столицы королевства Бельгии Писающий мальчик расположился по соседству с отелем – до него всего двести метров. Там же находятся небезызвестный музей Magritte и центр сосредоточия художественных галерей, антиквариата и блошиных рынков район Sablon с одноименным парком, где форма каждого растения и скульптуры имеют символическое значение. Ценители бельгийского шоколада ручной работы и поклонники местного пива могут посетить Музей какао и шоколада и музей Бельгийских пивоварен – они располагаются в десяти минутах неспешной ходьбы от Hotel Amigo.

Краснокирпичный фасад отеля, выполненный в духе испанского ренессанса, видел множество важных исторических событий разных эпох, включая нашу. Hotel Amigo воспет режиссером Агнешкой Холланд в фильме "Полное затмение", где рассказывается о непростых отношениях великих французских поэтов Артюра Рембо и Поля Верлена, роль которого сыграл Леонардо Ди Каприо.

Согласно истории, с XVI века здание отеля служило тюрьмой, в которую и заключили одиозного героя Ди Каприо в 1873 году за покушение на своего друга Рембо. После выхода картины в прокат, многие мировые звезды кино и шоу-бизнеса стали частыми гостями отеля. В числе его постояльцев были замечены Хайди Клум, Жан-Клод Ван-Дамм, Колин Фаррелл и другие знаменитости. Иногда у входа в отель толпятся зеваки с блокнотами в руках и фотокамерами наготове, чтобы взять у своих кумиров автограф и сделать памятное фото. Впрочем, персонал Hotel Amigo соблюдает конфиденциальность, поэтому не раскрывает имен своих постояльцев.

Брюссель по праву считается вотчиной и мировой столицей комиксов, родиной Тинтина и Смурфов, которым уже больше 60 лет. Их изображения можно встретить повсюду – в скверах, на фасадах домов, кафе, магазинов, ресторанов и даже в люксе "Hotel Amigo". Графика Эрже и небольшие скульптуры персонажей украшают интерьер отеля. Семейный консьерж и эксперт по комиксам Жан Нкунци посоветует лучшие тематические выставки и составит маршрут по достопримечательностям, на которых нарисованы главные герои и известные фрагменты комиксов. Каждый гость столицы Бельгии, остановившись в Hotel Amigo, почувствует себя в мире волшебства и воплощения фантазий.

Шедевры мирового искусства эпохи Людовика ХV, фламандский интерьер в сочетании с современными тенденциями дизайна, хрустальные люстры и антиквариат, витрины в стиле барокко и со вкусом обставленные номера олицетворяют собой неповторимую атмосферу отеля, королевский шарм и изысканность предпочтений его постояльцев. Недаром в 2005 году Hotel Amigo был назван лучшим отелем Брюсселя и вошел в десятку "Топ-20 – лучшие отели для бизнеса" по итогам European Business Magazine.