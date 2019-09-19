Рецепт грибного супа от шеф-повара

Вам понадобится (на 1 литр): 30 граммов белых сухих грибов, 100 граммов вешенок, 100 граммов шампиньонов, 250 граммов картофеля, 200 граммов лука-порея, 30 мл соевого соуса, 100 граммов зелени, соль, перец.
Способ приготовления
Для приготовления супа понадобится грибной настой. Замачиваем сухие белые грибы в горячей воде на сутки, затем процеживаем настой через марлю. Белые грибы хорошо промываем под проточной водой и нарезаем средним кубиком.
Грибной настой ставим на плиту и доводим до кипения. Подготавливаем грибы шампиньоны и вешенки, моем и нарезаем ломтиками. Кладем подготовленные грибы в бульон и варим на медленном огне.
Добавляем нарезанный ломтиком картофель, мелко нарезанный стебель лука-порея. Все ингредиенты варим на медленном огне до готовности. Добавляем специи, соль, перец, соевый соус и обилие резаной зелени, укроп, лук зеленый, петрушка.
Подаем суп со сметаной.
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