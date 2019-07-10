Убитые жарой туристы нашли спасение в Риме
Ближайшие общественные пляжи находятся примерно в часе езды, и в самое пекло вряд ли захочется стоять в пробках или сидеть в переполненной электричке. Для кого-то альтернативой становятся фонтаны… Но в самом центре Рима есть настоящий европейский курорт с открытыми бассейнами, где провести время может любой желающий. Это пятизвездочный отель Rome Cavalieri A Waldorf Astoria Resort.
Rome Cavalieri расположен на живописном холме, вдали от суеты, в частном парке площадью более 6 гектаров, всего в нескольких минутах от Ватикана. К услугам постояльцев 370 номеров, в том числе 25 люксов с балконами, откуда открывается живописный вид на город. И настоящей жемчужиной этого отеля в самом сердце Вечного города является Cavalieri Grand Spa Club.
Спа-центр Cavalieri полюбили не только постояльцы отеля, но и состоятельные римляне, которые приобретают здесь клубные карты для занятий спортом. Однако отдохнуть на территории единственного римского городского курорта также может любой турист. Стоимость входного билета на человека в спа-зону с открытыми бассейнами для тех, кто не проживает в гостинице, варьируется от 55 евро в будни до 115 евро – в выходные. При этом в эту цену уже входит аренда лежака и полотенца. Кстати, примерно столько же вы потратите, добираясь до загородного пляжа, и заплатив там за зонтик и шезлонг.
Всего на территории спа три бассейна: крытый – с джакузи и камином, который разжигают в темное время суток, большой открытый бассейн с лежаками по периметру и спа-кроватями в тени оливковых деревьев, и неглубокий бассейн с надувной горкой, который находится в глубине парка и рекомендован семьям с детьми. В жаркие летние дни (особенно это касается выходных) желающих отдохнуть в Cavalieri много. Поэтому лучше приехать пораньше, если вы хотите занять места и устроиться поближе к бассейну. Часы работы открытой зоны с 9 до 19 часов.
На территории зоны отдыха работает бар. Если вставать с лежака нет никакого желания, то можно лишь нажать кнопку на специальном устройстве, и официант сервирует легкий обед прямо на маленьком столике у бассейна. Фирменная римская пинца, салаты, паста, соки и, конечно же, главный летний итальянский коктейль Aperol Spritz - на выбор. Более основательный обед предложат в открытом ресторане с живописной верандой.
Cavalieri Grand Spa Club считается одним из лучших спа-салонов в мире. В его "меню" – огромный выбор фирменных косметических и расслабляющих процедур. Стоимость классического лимфодренажного массажа – 125 евро, процедуры по уходу за лицом – от 135 евро. В новом списке также появились процедуры, обещающие мгновенные результаты. Например, косметологи центра проводят омолаживающие процедуры на революционной косметике La Prairie, помогающей защитить кожу от видимых признаков старения и возобновить ее естественную регенерацию. 50-минутная и 90-минутная процедуры омоложения обойдутся в 155 и 180 евро соответственно.
Знаменитую актрису сняли на балконе
Шоумен не мог пройти мимо скандальной новости
Поклонники пришли в восторг
Девочка лишний раз напомнила о себе
Популярные темы форума
Президент скащал,что камеры на дорогах ставят не доя того,что-бы зайцев якобы ловить,и шрафы выписывать
Обмен старой жены на новую
Почему так ненавидят русских в Грузии
Астролог сказал, что мы несовместимы
Жесткий секс
Я не могу продолжать жить после смерти собаки
Пугачева обнаглела
Не надо лезть в чужую жизнь, если не хочешь в ней остаться.
Почему бывшие подруги, друзья уже неинтересны?
Не дает мне денег
аборт
Дерипаска виновен в наводнении в Иркутской области?
Зеленский и неадекватен или умело притворяется?
Отец напивается и поднимает руку
Отношения с богатым мужчипной
13 лет не слушается совсем
Подруга отбила моего парня
Самолёт не доверяю,только поезд.
Ляйсан Утяшева стала блондинкой
Не получается забеременеть
Вы только посмотрите, как расцвел Собянин при Москве!
Оформил на меня свой кредит
Очень навязчивый
Зеленский реальный идиот или умело притворяется?
Если дорогу Вам перешла черная кошка, это значит, что просто животное куда-то идет.
Как?
Должна платить за его долги
Макдональдс
Нельзя всем дать все, потому что всех много, а всего мало.
Отношения на расстоянии?