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Lifestyle

Убитые жарой туристы нашли спасение в Риме

Кадр youtube.com
Лето в Риме знойное и продолжительное, а жара в вымощенном мрамором городе бывает неумолимой. К полудню столбик термометра поднимается выше 45 градусов, и несчастные туристы заняты только одной мыслью: нужно срочно охладиться в воде!
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Ближайшие общественные пляжи находятся примерно в часе езды, и в самое пекло вряд ли захочется стоять в пробках или сидеть в переполненной электричке. Для кого-то альтернативой становятся фонтаны… Но в самом центре Рима есть настоящий европейский курорт с открытыми бассейнами, где провести время может любой желающий. Это пятизвездочный отель Rome Cavalieri A Waldorf Astoria Resort.  

Rome Cavalieri расположен на живописном холме, вдали от суеты, в частном парке площадью более 6 гектаров, всего в нескольких минутах от Ватикана. К услугам постояльцев 370 номеров, в том числе 25 люксов с балконами, откуда открывается живописный вид на город. И настоящей жемчужиной этого отеля в самом сердце Вечного города является Cavalieri Grand Spa Club.

Кадр youtube.com

Спа-центр Cavalieri полюбили не только постояльцы отеля, но и состоятельные римляне, которые приобретают здесь клубные карты для занятий спортом. Однако отдохнуть на территории единственного римского городского курорта также может любой турист. Стоимость входного билета на человека в спа-зону с открытыми бассейнами для тех, кто не проживает в гостинице, варьируется от 55 евро в будни до 115 евро – в выходные. При этом в эту цену уже входит аренда лежака и полотенца. Кстати, примерно столько же вы потратите, добираясь до загородного пляжа, и заплатив там за зонтик и шезлонг.

Всего на территории спа три бассейна: крытый – с джакузи и камином, который разжигают в темное время суток, большой открытый бассейн с лежаками по периметру и спа-кроватями в тени оливковых деревьев, и неглубокий бассейн с надувной горкой, который находится в глубине парка и рекомендован семьям с детьми. В жаркие летние дни (особенно это касается выходных) желающих отдохнуть в Cavalieri много. Поэтому лучше приехать пораньше, если вы хотите занять места и устроиться поближе к бассейну. Часы работы открытой зоны с 9 до 19 часов.

Фото: romecavalieri.com

На территории зоны отдыха работает бар. Если вставать с лежака нет никакого желания, то можно лишь нажать кнопку на специальном устройстве, и официант сервирует легкий обед прямо на маленьком столике у бассейна. Фирменная римская пинца, салаты, паста, соки и, конечно же, главный летний итальянский коктейль Aperol Spritz - на выбор. Более основательный обед предложат в открытом ресторане с живописной верандой.

Фото: romecavalieri.com

Cavalieri Grand Spa Club считается одним из лучших спа-салонов в мире. В его "меню" – огромный выбор фирменных косметических и расслабляющих процедур. Стоимость классического лимфодренажного массажа – 125 евро, процедуры по уходу за лицом – от 135 евро. В новом списке также появились процедуры, обещающие мгновенные результаты. Например, косметологи центра проводят омолаживающие процедуры на революционной косметике La Prairie, помогающей защитить кожу от видимых признаков старения и возобновить ее естественную регенерацию. 50-минутная и 90-минутная процедуры омоложения обойдутся в 155 и 180 евро соответственно.

10 июля 2019, 14:43

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