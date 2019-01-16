Вся правда о женской интимной пластике

Еда Путешествия Культура Мода и красота Здоровье Афиша

Самое читаемое

Россияне в панике из-за травмы Путина
Сделано шокирующее заявление об отношениях Порошенко и Зеленского
Люди покинули покосившийся Крымский мост
Создатели "Битвы экстрасенсов" пропали после скандального разоблачения
Крымский мост признали бесполезным
партнеры
Вторник 15 января
Лента новостей
00:16
Конспирологов крепко приложили за миф о сговоре Трампа с Путиным
23:19
Ведущим Первого канала дали под дых за лицемерие
22:27
Число врачей в Москве увеличилось на 2 тысячи человек
22:01
Отказавшийся от внебрачного ребенка актер Головин получит по полной
21:47
Украинский депутат заявился в Раду с фекалиями на носках
21:39
Два гражданина Китая погибли при пожаре под Волгоградом
21:35
В Ижевске 45-летнюю женщину сбила иномарка
21:27
В Нижнем Тагиле на охраняемой стоянке сгорела ГАЗель
21:22
В ишимской школе обвалился потолок
20:14
Зарезавший друга омич перекладывает вину на инопланетян
19:51
47-летняя Заворотнюк заткнула за пояс молодую дочь
19:47
В Казани полиция устроила погоню за лихачом
19:25
Эрдоган срочно летит к Путину из-за бегства Трампа из Сирии
19:06
"Совсем спилась": Барановскую затравили после известия о зверском избиении
18:44
Последствия смертельного ДТП под Воронежем попали на видео
18:42
В Ростове произошло крупное возгорание
18:42
Страдала недолго: Тюльпанова нашла замену непутевому Кержакову
18:19
Россияне беснуются из-за страстного романа Крида и Серябкиной
18:08
Есть пострадавшие: в Уфе ВАЗ протаранил маршрутку
17:59
Власти признали серьезные проблемы Крымского моста
17:56
Украинцы потеряли томос
17:50
Одурачившая народ Кудрявцева решилась на признание
17:40
Шокированный Галкин рассказал о состоянии отравленной Пугачевой
17:30
Под Москвой пациент больницы избил врача из-за диагноза
17:23
Россиян обложат новым налогом
17:09
Мишулина примирила скандалиста Малахова со "злейшим врагом"
16:55
Узнавшие пол и имя ребенка Меган Маркл британцы сошли с ума
16:46
Эскортнице Насте Рыбке вынесли приговор
16:40
Нахамивший Путину Лукашенко сделал странное заявление
16:33
На располневшей Чулпан Хаматовой разошлось платье во время бурных танцев
16:27
Объявлено о тайной связи провокатора Порошенко с Трампом
16:12
Путина втянули в разборки магов-шарлатанов из "Битвы экстрасенсов"
16:09
Кокорина разнесло в СИЗО на маминых харчах
16:05
Россия нашла управу на взбунтовавшегося Лукашенко
16:05
Сблизившаяся с зятем Шукшина погнала в шею неугодную дочь
16:03
Под Волгоградом пенсионер расстрелял жену из ружья
15:39
Муцениеце оголилась после слухов об избиении
15:31
Под Москвой при взрыве снаряда времен ВОВ погиб человек
15:25
Подлого Малахова вышвырнули за шкирку с праздника Первого канала
15:10
Получить компенсацию за капремонт станет проще
15:03
"Я не буду молчать!": Рудковская отреагировала на истерику Плющенко
14:59
"15 см" обидели Элджея: иск против Ивлеевой мог подать сам музыкант
14:52
"Лысая башка": Высоцкая шокировала народ внешним видом
14:40
Дума приняла меры против "билетной мафии"
14:25
Петросян увез молодую помощницу из России
14:23
Станет девочкой: от еврейки Жасмин требуют отрезать у сына лишнее
14:16
Звезда "Ранеток" слепнет из-за редкой мутации
14:06
Напавшего на Порошенко Зеленского отправили на тот свет
13:55
Порошенко готовит жестокую месть России за арест своих моряков
13:54
На Корчевникова стало страшно смотреть после информации о раке
13:48
Семья из трех человек остается под завалами в Шахтах
13:23
На юго-востоке Москвы на дороге образовалась огромная яма
13:20
Рыбин с женой отпраздновали победу над раком в Риме
13:13
Маликов сверкнул яйцами на публике
12:57
Отравленная Пугачева пошла пятнами после химии
12:53
Известный ведущий уколол Андрееву в самое больное место
12:34
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 15 января 2019 года
12:22
На встрече с Путиным был грубо нарушен протокол
12:07
"Терпила": Муцениеце распекли за нелепое опровержение слухов об избиении
12:01
Пугачева объявила о разводе: Дальнейшая жизнь бесперспективна
11:57
Кремль выступил с откровенным заявлением о зарплате Путина
11:55
Терехова после отвратительного лесбийского скандала рассказала о своем "солнышке"
11:32
НТВ подняли на смех после сюжета о бегущих в Россию американцах
11:30
Движение поездов на подтопленной ветке метро возобновлено
11:26
Известный танцор лишился работы из-за высказывания о полных людях
11:22
"Хороший пластический хирург": молодая Елена Яковлева сорвала овации
11:18
"Долго не сможет жить": Сафронов шокировал известием о горькой участи Волочковой
10:58
Володин: В ПАСЕ боятся другой точки зрения
10:56
"Только Россия в грязи": Топалов не смог сдержать возмущения
10:53
Живой Кен вызвал отвращение снимком после операции
10:52
Три станции метро закрыли из-за потопа (видео)
10:33
Эффектный шпагат гимнастки восхитил народ (видео)
10:32
Путин собирает срочное совещание после смертельных взрывов в Шахтах и Магнитогорске
10:25
Силиконовая грудь не спасла: мужеподобная культуристка ужаснула народ
10:21
Изуродованная тяжелой болезнью Началова греет кости на курорте
09:59
"Тест на инвалидность": первенца Маркл замучили анализами в утробе
09:54
Сделано заявление об уходе Порошенко с поста президента
09:49
Знаменитую модель 10 лет держали в секс-рабстве в Британии
09:30
Нюше посоветовали спрятать мужа после близости с Лопыревой
09:16
Брэд Питт едва удержал мать от расправы над Анджелиной Джоли
09:07
Cкрипаль не смог приехать на могилу жены в Солсбери
08:50
У обсыпанной Ольги Бузовой заподозрили рак
08:45
"Осталось шпагат повторить": разукрашенную Тимошенко перепутали с Волочковой
08:23
Три станции столичной подземки закрыли из-за подтопления
06:22
Распутный Порошенко вляпался в грязный гей-скандал
03:17
У "самоделкиных" из газовых фирм большие проблемы после взрыва в Шахтах
01:37
"Страсть угасла": сделано шокирующее заявление о многострадальном браке Миддлтон и Уильяма
00:28
Оплеванная Лопырева на сносях внезапно нашла защиту
23:04
Известная певица потерялась в Таиланде по вине бестолкового гида
21:57
Удовлетворившая пышек Чехова возвращается на экраны
21:43
Как Трамп стал человеком Путина
21:41
В Башкирии при пожаре скончался человек
21:34
С чересчур разговорившегося Дудя трясут 50 миллионов
21:34
Стройная Утяшева на берегу моря довела до истерики
21:32
В Свердловской области 14-летнего ребенка избили на глазах у толпы
21:02
В ДТП в Удмуртии пострадали три человека
20:56
Бабушка выселяет из квартиры убийцу насильника Хачатуряна
20:36
"Взяла от родителей все": народ обсуждает дочь Агутина и Варум
20:34
Немецкие депутаты просят о матче-реванше с футбольной командой Госдумы
20:21
В Урюпинске студентку опозорили в Сети интимным видео
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Еле держащаяся на ногах Максакова предстала в расстегнутом корсете
Цымбалюк-Романовская отказалась оплакивать ушедшего Джигарханяна
Петросян увез молодую помощницу из России
"Больше молчать не могу!": заявление сестры о живой Жанне Фриске
Новая атака на Крымский мост пройдет при участии НАТО
Престарелая мать Наташи Королевой в короткой юбке показала морщинистые ноги
Lifestyle

Вся правда о женской интимной пластике

Фото: www.globallookpress.com
О всех тонкостях этого деликатного вопроса "Дни.ру" рассказала врач гинеколог-эндокринолог Института пластической хирургии и косметологии Людмила Угрюмова. По ее словам, если недавно женщины вовсе не задумывались о том, чтобы заботиться об "интимной красоте", то сегодня направление эстетической гинекологии, которое помогает вернуть здоровье и прекрасный вид самому сокровенному месту на теле женщины, пользуется огромной популярностью. 
прочитано 146 раз

Интимная пластика – это целый спектр оперативных вмешательств, которые позволяют не только гармонизировать внешний вид половых органов, но и восстановить утраченные после родов функции. По словам эксперта, после рождения ребенка многие женщины начинают жаловаться на целый ряд проблем.

ПО ТЕМЕ

Мода на интимную пластику набирает обороты

Звезда "Голоса" сделала интимную пластику

Какие пластические операции самые популярные

 Эксклюзив

Сюжеты Эксклюзив

"Это растяжение стенок влагалища, увеличение его объема, попадание туда воздуха, потеря чувствительности, дряблость кожи половых губ и промежности. Кроме того, могут возникать частые воспалительные процессы половых органов из-за нарушения барьера смыкания больших и малых половых губ", – рассказала Людмила Угрюмова. Могут доставлять женщине неудобства и деформирующие рубцы на промежности после процедуры эпизиотомии. Это хирургическое рассечение промежности и задней стенки влагалища во избежание произвольных разрывов и родовых черепно-мозговых травм ребенка во время сложных родов.

Врач отметила, что возникшие проблемы со здоровьем способна устранить оперативная коррекция. Интимная пластика бывает нескольких видов. "Существует целый ряд хирургических вмешательств, который позволяет сузить объем влагалища, устранить опущение вагинальных стенок, скорректировать мышечное кольцо промежности, устранить дряблость и провисание кожи в этой области, а также восстановить рубцовые деформации", – разъяснила Людмила Угрюмова.

Фото: www.globallookpress.com

Другой тип операции, относящийся к интимной пластике, – это операции на малых и больших половых губах. "Малые половые губы и капюшон клитора часто имеют избыточные размеры. Это врожденное состояние является абсолютной нормой, но может доставлять женщине дискомфорт", – сообщила гинеколог-эндокринолог.

Устранить этот "дефект", придав малым половым губам и капюшону клитора идеальную округлую форму, тонкий и ровный край, позволит лабиопластика. "Такое несложное хирургическое вмешательство дарит промежности эстетичный вид", – заверила Людмила Угрюмова.

Фото: www.globallookpress.com

Вместе с тем она подчеркнула, что погоня за меньшими размерами может серьезно навредить. Если врач избыточно иссекает малые половые губы, они перестают смыкаться и защищать слизистую влагалища от проникновения агрессивных внешних микробов. "Результатом этого становятся хронические воспаления половых органов, сухость и дискомфорт. Избыточная коррекция малых половых губ является калечащей операцией!" – предостерегла гинеколог-эндокринолог.

Фото: www.globallookpress.com

Большие половые губы с возрастом начинают терять свой объем, кожа становится дряблой и обвисает. По словам эксперта, в этих случаях используется контурная интимная пластика, которая позволяет вернуть промежности прежний вид за счет введения гиалуроновой кислоты или собственного жира (при липофиллинге). "Эти процедуры могут быть необходимы не только для красоты. Достаточный объем больших половых губ имеет колоссальное значение в обеспечении внешней сохранности половых органов и поддержания нужной температуры", – заключила Людмила Угрюмова.

Автор: Валерия Нарская16 января 2019, 01:04
ФОТОРЕПОРТАЖ

Кто из звезд сделал пластику до 20 лет

567

комментарии

Политика

Карты раскрыты: Порошенко призвал к войне до победного конца
Эрдоган срочно летит к Путину из-за бегства Трампа из Сирии
Нахамивший Путину Лукашенко сделал странное заявление
Любвеобильный Зеленский удовлетворил пьяного Порошенко

Шоу-бизнес

Терпящая загулы мужа Миддлтон меркнет на фоне величественной Маркл
Страдающую неизвестной болезнью Чехову отправили к медикам
Глюк'oZа закрыла грудью униженного Малахова
47-летняя Заворотнюк заткнула за пояс молодую дочь

Проишествия

Три станции метро закрыли из-за потопа (видео)
Ужасающие подробности взрыва в Шахтах
Газа не было: неожиданный поворот в деле о взрыве в Париже
Несколько часов лизал звонок: камеры сняли странного нарушителя

Lifestyle

Маленькие скважины "любовниц" в Театре Наций вызвали шок
Порезанного на куски Чехова увидели на окраине Москвы
Стала известна победительница шоу "Пацанки"
"Принципиальная позиция": звезда сериала "Домашний арест" о причине закрытия
Шоу-бизнес

У обсыпанной Ольги Бузовой заподозрили рак

Поклонники бьют тревогу и призывают ведущую вернуться домой
Шоу-бизнес

"Долго не сможет жить": Сафронов шокировал известием о горькой участи Волочковой

Самый известный живописец страны в ужасе

Шоу-бизнес

"Хороший пластический хирург": молодая Елена Яковлева сорвала овации

Актриса обнародовала фотографию
Шоу-бизнес

"Я не буду молчать!": Рудковская отреагировала на истерику Плющенко

Продюсер не намерена оставлять ситуацию без действий

Гороскоп

"Страсть угасла": сделано шокирующее заявление о многострадальном браке Миддлтон и Уильяма
Астрологический прогноз с 14 по 20 января 2019 года
Пригожину и Валерии следует опасаться за свое здоровье
"Мира ждать не стоит": Королевскую семью раздирают интриги

Фоторепортажи

Силиконовая грудь не спасла: мужеподобная культуристка ужаснула народ
Милых норок кормят на убой тошнотворной жижей
Шикарная 53-летняя модель переплюнула злобных молодух
У Апексимовой волосы встали дыбом на прощании с Бортником

Спорт

Кокорина разнесло в СИЗО на маминых харчах
Эффектный шпагат гимнастки восхитил народ (видео)
"Работаю через боль": Шарапова сделала откровенное заявление
Липницкая похвасталась дорогим подарком от Плющенко и Рудковской

Регионы

Власти признали серьезные проблемы Крымского моста
Люди отказываются ездить по Крымскому мосту
В Приамурье дети облюбовали горку из фекалий
Мошенники решили нажиться на горе людей из Магнитогорска
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru