Вся правда о женской интимной пластике

О всех тонкостях этого деликатного вопроса "Дни.ру" рассказала врач гинеколог-эндокринолог Института пластической хирургии и косметологии Людмила Угрюмова. По ее словам, если недавно женщины вовсе не задумывались о том, чтобы заботиться об "интимной красоте", то сегодня направление эстетической гинекологии, которое помогает вернуть здоровье и прекрасный вид самому сокровенному месту на теле женщины, пользуется огромной популярностью.

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