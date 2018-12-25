Увеличение груди без имплантов: как это
Во время консультации пациентки часто задают интересный вопрос: "Можно ли увеличить объем груди, не используя импланты? Есть ли какая-нибудь альтернатива?". К удивлению многих, она действительно есть. Можно увеличить грудь с помощью клеток под названием "адипоциты", проще говоря – жира. Эта процедура называется липофилингом груди и заключается в пересадке жировой ткани.
Главное правило липофилинга – пересаживать жир к жиру. Молочные железы, как известно, состоят из большого количества жировой ткани. Во время операции методом липосакции осуществляется забор жировых клеток из донорской зоны, после чего они обрабатываются и вводятся в молочные железы через проколы.
Иногда пациентки переживают, что из-за чрезмерной худобы будет проблематично найти жир для пересадки. Однако даже у самой худой девушки найдется 400 миллилитров жировой ткани.
Важно отметить, что жировую ткань объемом более 400 миллилитров нельзя пересаживать на две груди, поскольку такой больший объем не приживется. Так, за один раз можно ввести по 200 миллилитров жировой ткани в каждую грудь. С помощью липофилинга возможно увеличение груди максимум на 1,5 размера. Поэтому операция не подойдет тем, кто хочет увеличить молочные железы на три размера и больше – в таком случае помогут только импланты.
Часть жира со временем рассосется, поэтому для достижения желаемого результата потребуется сделать две – три процедуры с интервалом в четыре – шесть месяцев.
Как и для любой другой операции, для липофилинга есть противопоказания:
Липофилинг груди – отличное решение для тех, кто хочет избавиться от ненавистных "боков" и "ушей", одновременно став обладательницей максимально естественной на ощупь груди без рубцов и имплантов.
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Вы уже хорошо знаете, что я не любитель навязывать свое мнение, поэтому давайте обсудим эту тему конструктивно и каждый сделает выводы сам���� ⠀ Наверняка всем известно, что липофилинг и филлеры (на основе гиалуроновой кислоты) используют практически при одинаковых показаниях, да? Этими способами можно заполнить морщины на лице, скорректировать рубцы на коже, восстановить объем в области лица, который обычно уходит с возрастом���� ⠀ У липофилинга есть свои преимущества: •не вызывает аллергию •эффект намного дольше •улучшает внешний вид зоны и качество кожи •процедура дешевле, так как собственного жира всегда больше •после процедуры вид более натуральный и естественный ⠀ А плюсы филлеров в том, что: •ими достигается лучший результат при увеличении губ •отечности может не быть вообще •для проведения не нужен общий наркоз, только местная или аппликационная анестезия •не нужно ждать «усадку» введённого препарата •рассасывание происходит через 1-1,5 года, в зависимости от поколения филлера. ⠀ Дальше давайте обсудим в комментариях, у кого какое мнение? Что бы выбрали вы?�� ⠀ Пишите, поговорим⤵️
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