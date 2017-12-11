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Lifestyle

Мода на интимную пластику набирает обороты

Фото: GLOBAL LOOK press/Splendid Medien AG
Разговор об интимной пластике может вызывать самые противоречивые чувства: от стыда до нездорового любопытства. На самом деле, тема эта заслуживает внимания и интереса, потому что говорим мы не только о том, что скрыто, но прежде всего о качестве жизни. 
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Модные журналы, популярные кинофильмы, статьи, блоги транслируют новые понятия успеха и красоты. Тема интимной пластики при этом не фигурирует в открытую, но, так или иначе, декларируемое отовсюду стремление к совершенству не обходит ее стороной. Из-за этого общего "фона" представления об интимной пластике и ее задачах у большинства людей весьма поверхностны и прямолинейны.

О том, кто и зачем обращается за услугами интимной пластической хирургии, Dni.Ru поговорили с кандидатом медицинских наук, пластическим хирургом, членом Российского общества пластических эстетических и реконструктивных хирургов Дмитрием Саратовцевым. "Как только заходит разговор об интимной пластике, все сразу вспоминают гименопластику – восстановление девственной плевы. Между тем, интимная пластика бывает не только женской, но и мужской. Самый простой вариант мужской интимной пластики, кстати, всем хорошо знаком, это циркумцизия, то есть обрезание. Обрезание тоже идет в комплекте с "ярлыком", хотя и не всегда проводится по религиозным убеждениям, но иногда из соображений гигиены", – заявил специалист.

Мужскую интимную пластику можно разделить на андрологическую – имеющую дело с восстановлением функций, и эстетическую – в задачи которой входит приведение внешнего вида половых органов в соответствие с ожиданиями пациента. Причем, огромное количество вопросов сегодня можно решить при помощи профессионального вмешательства. Более того, методики совершенствуются, и для некоторых манипуляций даже не потребуется общий наркоз.

Фото: GLOBAL LOOK press/imagebroker

"Функциональная, то есть андрологическая интимная пластика – это отдельная большая тема. В случае серьезного вмешательства ею занимаются урологи. Эстетические запросы у мужчин тоже есть, и они обычно связаны с утолщением, удлинением или избавлением от кривизны пениса. Конечно, чаще всего такие операции делаются, что называется, "для красоты". Но это тот самый случай, когда не стоит умалять значение эстетики, -  рассказал Дмитрий Саратовцев. – Мужчины идут на операцию, чтобы увереннее чувствовать себя в интимных отношениях. Нельзя исключать варианты, когда чисто эстетические проблемы приносят ощутимые неудобства и неприятные ощущения. Например, при сильном искривлении пениса во время секса пациента может преследовать не просто дискомфорт, а даже боль. Подобные проблемы могут приводить к сексуальной дисфункции, и, как следствие, к проблемам в личной жизни мужчины".

Женская интимная пластика, как и мужская, тоже условно делится на эстетическую и медицинскую. В эстетической части запросы обычно касаются липосакции в области лобка, а также коррекции больших и малых половых губ.

"Вы удивитесь, но стереотипы красоты есть и в этой сфере. К тому же, от природы каждый человек индивидуален, и обладает своими особенностями, например, часто встречается асимметрия, увеличенные объемы. Большая часть людей принимает себя со всеми своими свойствами. Но есть и те, кого индивидуальные черты собственного тела серьезно раздражают", – утверждает хирург.

По его словам, увеличенный размер половых губ может доставлять не только психологические, но, и, вполне ощутимые физические неудобства. Столкнуться с ними можно в обычной жизни: занимаясь в спортзале, надевая облегающую одежду или тонкое белье. Поэтому не вся эстетическая интимная пластика основана на проблемах, которые "можно потерпеть".

Большое количество женщин сталкивается с изменениями организма после родов. В зависимости от обстоятельств могут быть травмы, рубцы, просто очень сильное растяжение мышц. Внутренние, "глубокие" проблемы, связанные с интимной областью, обычно решают гинекологи.

Это пластика влагалища, передней и задней стенки, вульварного кольца. Многие женщины стараются справиться с этой ситуации своими силами.

"Например, некоторые пациентки начинают делать упражнения на мышцы тазового дна, чтобы улучшить качество жизни. К сожалению, это не всегда помогает. Если мышца перерастянута, сократить ее таким образом вряд ли получится. Если вы чувствуете, что ваш организм серьезно изменился, затягивать с решением проблемы не стоит. Небрежное отношение к этой деликатной сфере приводит к недержанию мочи, в сложных случаях даже к выпадению матки. Регулярное наблюдение у гинеколога и своевременные жалобы должны помочь избежать подобных ситуаций", – предупреждает Саратовцев.

Пластическая хирургия, как правило, занимается внешностью. Женщины, обращающиеся за интимной пластикой, делятся на две основные группы.

Фото: GLOBAL LOOK press/CHROMORANGE

"Первая группа – молодые девушки. Они приходят с врожденными особенностями: асимметрией половых губ, или их слишком большим размером, одним словом, с вещами, которые не дают им жить счастливой половой жизнью и чувствовать себя желанными и уверенными в себе. Вторая группа - женщины после 40 лет. У таких пациенток может быть наоборот утерян объём половых губ. В таком случае можно пройти процедуру липофилинга для его восстановления. Еще одна распространенная проблема – увеличенный размер половых губ из-за растяжения тканей", – пояснил экcперт.

На сегодняшний день не обязательно выбирать хирургические методы лечения. Существуют альтернативные варианты. Например, набирает обороты аппаратная методика лазерной терапии, которая позволяет скорректировать проблемы такого рода. Пациенты хвалят лазерную терапию прежде всего за то, что это простой и нетравматичный способ решения проблем при низком тонусе, растяжении, возрастных изменениях и целом спектре других вопросов. При этом нет ограничений по возрасту, что тоже немаловажно.

В интимной пластике, как и в любой другой области есть своя мода. В 2015-16 годах Европа сходила с ума от абсолютно плоского лобка. Все поголовно делали липосакцию этой зоны, потому что заставить ее "похудеть" практически невозможно. Сегодня самая модная тенденция в области интимной пластики – коррекция точки G гиалуроновой кислотой, для усиления чувствительности в сексуальной жизни. С учетом того, что методика введения филлера очень проста, не требует реабилитации, а результат будет ощутим пару лет, скорее всего, такая процедура будет все популярнее.

Неважно, решаете вы медицинскую проблему, или эстетическую. Важно, что есть возможности изменить свою жизнь к лучшему. Важно, что есть врачи, которые примут ваши проблемы всерьез. 

11 декабря 2017, 13:04

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