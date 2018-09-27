Реальная премия MusicBox-2018 состоится несмотря на угрозы заявленным артистам

Накануне музыкальной премии MusicBox ряд артистов получили звонки с "настоятельной рекомендацией" не появляться на церемонии. Звонки раздавались от сотрудников "Русской медиагруппы". Несмотря на сложившуюся ситуацию, мероприятие пройдет в заявленном формате.



Генеральный директор группы телеканалов MusicBox Наталья Палинова подробно высказалась о том, что случилось. По словам Полиновой, телеканалы MusicBox и RU.TV никогда не были в жесткой конфронтации, до того момента как акционер MB не отказался отдавать в управление группу телеканалов. Именно после этого и началась война.

"Также присутствует тот фактор, что мы не ставим в горячую ротацию сыновей и ближайших родственников Киселева, кому собственно и принадлежит холдинг "Русская Медиагруппа". Премия MB состоится ни смотря ни на что", – объяснила Наталья. "На протяжении последних нескольких дней мы получаем звонки от топовых артистов о том, что они не смогут выступить. Мы не намерены ни сдаваться, ни опускать руки и пытаемся найти выход в столь сложной ситуации", – добавила она.

Также MB благодарны тем артистам, которые не испугались давления и выбрали в данной ситуации свою честь и достоинство. На данную секунду команда работает в круглосуточном режиме, дабы мероприятие состоялось и прошло на высшем уровне.

"Изначально они [RU.TV – прим. ред.] просто звонили, но натыкались на отрицательные ответы, дружественных нам артистов. Но пару дней назад они пустили тяжелую артиллерию. Теперь они в жесткой форме запрещают приходить на нашу премию, грозят убрать их из эфира на всех радиостанциях холдинга и автоматом выключить из "Золотого граммофона". Они обзванивают и рассылают письма с угрозами не только уже известным артистам, но и начинающим. Запрещают им появляться на красной дорожке, грозят занести в черный список", – продолжила Палинова.

Более того, все это делается даже не в конфиденциальной обстановке. О ситуации знают и говорят все коллеги на протяжении нескольких недель.

"Две недели назад присутствие подтверждали все, хоть им уже начали звонить, но все говорили, что в любом случае будут с нами. Мы проделали колоссальную работу. Подготовлены номера под каждого артиста – у нас и цирки, и подвесы, и графика и хореографы "Тодес" и многое другое – это не просто взял микрофон и спел, это серьезная режиссура церемонии, многомесячная работая работа, к которой мы привлекли лучших специалистов", – говорится в сообщении.

Тем не менее, вчера у организаторов "слетела" сразу половина артистов, начиная от Елки, Билана, Баскова, заканчивая Артиком и Асти, Super.ru позвонил Николаю Баскову, который оказался в числе тех, кто не придет на премию телеканала MusicBox.