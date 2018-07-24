Рецепт осетинского супа "Кадур" с соусом "Цахтон"
Вам понадобится: 1,5 стакана красной фасоли, 1 головка репчатого лука, 4 зубчика чеснока, 3-4 ст.л. молотого грецкого ореха, сушеные травы: горный чабер, базилик, кориандр, голубой пажитник, пучок кинзы, соль и перец – по вкусу.
Для соуса: 100 граммов листьев перца (свежие или маринованные), 3-4 зубчика чеснока, 250 граммов сметаны, соль и перец – по вкусу.
Способ приготовления:
Для начала фасоль замачиваем в холодной воде на 10-12 часов, а затем варим в течение двух часов. Пока фасоль варится, приготовим соус: листья перца смешиваем со сметаной, добавляем измельченный чеснок, солим, перчим и хорошо перемешиваем.
Незадолго до готовности фасоли, добавляем мелко нарезанный репчатый лук и лавровый лист. Варим минут пять и измельчаем с помощью блендера. Высыпаем сушеные травы, солим, перчим и добавляем молотые грецкие орехи. Еще немного варим и в самом конце отправляем в суп рубленную кинзу и чеснок.
Время приготовления Кадура – 3 часа, Цахтона – 15 минут.
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