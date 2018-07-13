Горячая телеведущая рассказала о сексе с едой
Для теледивы секрет успешной близости – в еде. Перед тем, как отправиться со своим избранником в кровать, 24-летняя блондинка любит поесть.
Также Сол Перес экспериментировать в постели. Например, играть во время секса с мороженым. Главное для самой горячей ведущей, чтобы близость всегда была разнообразной. При этом для нее не принципиально: будет ли секс быстрым и жестким или медленным нежным, передает "Пятый канал". По словам Перес, в этом деле все зависит от конкретного момента.
Ранее девушка признавалась, что сексуальность ее тела – это плод регулярной тяжелой работы над собой. По словам звезды, держать себя в форме ей помогают занятия фитнесом и тяжелой атлетикой.
Сол настолько трепетно относится к своему теле, что даже застраховала ягодицы, которые, к слову, принесли ей бешеную популярность в Сети. Как писали Dni.Ru, если с пятой точкой телеведущей случится что-то плохое, она получит сто тысяч долларов. Ранее сообщалось, что Перес получила 250 тысяч фунтов за семь откровенных выступлений в театре "Очарованный остров".
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