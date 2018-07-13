Горячая телеведущая рассказала о сексе с едой

Самая сексуальная ведущая прогноза погоды из Бразилии Сол Перес призналась в своих сексуальных предпочтениях. Оказалось, что красотку возбуждает интим с продуктами.

Для теледивы секрет успешной близости – в еде. Перед тем, как отправиться со своим избранником в кровать, 24-летняя блондинка любит поесть.

Публикация от Solci Perez #lachicadelclima (@lasobrideperez) 24 Янв 2018 в 3:23 PST

Также Сол Перес экспериментировать в постели. Например, играть во время секса с мороженым. Главное для самой горячей ведущей, чтобы близость всегда была разнообразной. При этом для нее не принципиально: будет ли секс быстрым и жестким или медленным нежным, передает "Пятый канал". По словам Перес, в этом деле все зависит от конкретного момента.

Публикация от Solci Perez #lachicadelclima (@lasobrideperez) 23 Дек 2017 в 6:00 PST

Публикация от Solci Perez #lachicadelclima (@lasobrideperez) 17 Мар 2018 в 3:47 PDT

Ранее девушка признавалась, что сексуальность ее тела – это плод регулярной тяжелой работы над собой. По словам звезды, держать себя в форме ей помогают занятия фитнесом и тяжелой атлетикой.

Публикация от Solci Perez #lachicadelclima (@lasobrideperez) 2 Май 2017 в 5:57 PDT

Сол настолько трепетно относится к своему теле, что даже застраховала ягодицы, которые, к слову, принесли ей бешеную популярность в Сети. Как писали Dni.Ru, если с пятой точкой телеведущей случится что-то плохое, она получит сто тысяч долларов. Ранее сообщалось, что Перес получила 250 тысяч фунтов за семь откровенных выступлений в театре "Очарованный остров".