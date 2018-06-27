Откуда берутся морщины

Борьбу с неизбежным старением многие женщины начинают, объявляя войну морщинам. Однако не только они выдают возраст. Огромное значение имеют движения, жесты, походка и, самое главное – осанка. Оказывается, именно из-за ее нарушения происходят коварные изменения на лице.

Нежеланные перемены, прежде всего, вызывает сутулость и неправильное положение шеи, которые возникают из-за постоянного наклона головы вниз и спазма в верхней части спины. Результатом этих процессов становятся опущенные углы губ и морщины, а также, появление носогубных складок, второго подбородка и потеря четкого овала лица. Об этом рассказала порталу Dni.Ru специалист по оздоровлению и омоложению лица Вера Колыванова.

По мнению эксперта, привычка сутулиться, в первую очередь, провоцирует морщины и деформацию лицевого полотна. Когда мы долго "сидим в телефоне" или ведем постоянный сидячий образ жизни за компьютером, шея визуально укорачивается. Кроме того, ее неправильное положение нарушает работу лимфатической системы и капилляров, лишая кожные покровы и мышечное волокно кислорода и необходимых питательных веществ, которые она получает с помощью кровеносных сосудов. Это вызывает изменения структуры костной и мышечной ткани, сокращение количества подкожно-жировой клетчатки, и, как следствие, уменьшение эластичности и упругости эпидермиса.

Мышцы, необходимые для поддержания тонуса кожи, словно ссыхаются. "Им элементарно не хватает питания, – говорит Вера Колыванова. – Но происходят эти процессы глубоко внутри, а их внешнее проявление лишь результат неправильной осанки. Поэтому пожилые люди нередко похожи на печеное яблоко – когда внутренняя мякоть фрукта усыхает, а кожица остается в прежнем объеме. Возникновение морщин на лице происходит по той же схеме. Поэтому именно осанка и положение шеи, в большей степени, влияют на старение".

Поскольку через лимфатические сосуды выводится межклеточная жидкость и продукты жизнедеятельности клеток, неправильное положение шеи провоцирует отеки. Часто, по этой причине лицо будто оплывает вниз, появляются мешки под глазами, брыли и второй подбородок. Так начинаются заметные возрастные изменения на лице. Каждая женщина пытается предотвратить этот процесс – колет инъекции ботокса и гиалуроновой кислоты, делает лазерные омолаживающие процедуры и прибегает к услугам пластических хирургов. На самом деле, считает специалист, замедлить старение можно с помощью исправления осанки и работы с шеей.

Бьюти-эксперт советует начать омоложение с расслабляющего массажа и гимнастики, они помогут восстановить правильный мышечный тонус, наладить обмен веществ, стабилизировать внутриклеточное давление, улучшить кровообращение и лимфатический ток, а также, расслабить лицевые мышцы. Стоит расправить плечи и научиться держать спину прямо в любой ситуации. Такой подход поможет одержать победу над морщинами, продлит молодость и обязательно вернет хорошее самочувствие, и уж точно не повредит даже самым скептически настроенным людям.