Что россиянки предпочитают в сексе

В преддверии женского праздника мужчины России сбились с ног в поисках подарков для любимых дам. Дабы облегчить сильному полу муки выбора социологи, врачи, сотрудники ЗАГСов –составили обобщенный портрет современной женщины.

Сотрудники ведомства по регистрации браков составили статистику, которая явственно показывает, что сегодня россиянки не спешат с замужеством, а также откладывают рождение детей на более поздний срок. Надеть фату в 30, а родить первенца в 40 стало обычным делом. Дамы 21 века больше не терпят мужей алкоголиков, тиранов и тунеядцев – большинство разводов (ими заканчивается каждый второй брак) происходят по их инициативе. Вместе с тем выросло количество повторных браков, особенно тех, в которых женщина годится партнеру в мамы.

Косметологи отмечают, что современная девушка начинает ухаживать за собой еще до появления первых признаков старения, а зрелые дамы выбирают омолаживающие инъекций, но и те, и другие, в борьбе за сохранение красоты, делают основной упор на здоровый образ жизни и умеренные физические нагрузки, сообщает MK.ru

Отмечается тенденция к стремлению отодвинуть неминуемый климакс с помощью специальных препаратов. Врачи помогают перенести наступление менопаузы лет так на пять-десять. Такие игры с природой помогают представительницам прекрасного пола сохранить привлекательность и познать радость материнства.





Женская мода также стремится к омоложению. Пенсионерки все чаще носят спортивные пуховики, яркие рюкзаки и ультрамодные ботинки или угги. Популярными среди женщин стали разнообразные духовные практики и курсы личностного роста. Там представительницы прекрасного пола учатся быть успешными в семейной и профессиональной жизни.

Изменения в предпочтениях замечают и сексологи. Россиянки стали прагматичными, меньше верят в любовь, романтику и проще относятся к сексу. В среднем у современной жительницы нашей страны за всю жизнь бывает 8–10 любовников. То, что еще лет 20 назад было признаком распущенности и разврата, стало обычным явлением. Теперь большое количество сексуальных партнеров является показателем привлекательности не только для мужчин. Также врачи зафиксировали увеличение женских адюльтеров. Барышни все чаще ищут новых ощущений на стороне. Они стали требовательнее, раскованнее не пренебрегают секс-игрушками и необычными позами. Растет количество дам, посещающих стрип-клубы и пользующихся услугами профессиональных жиголо.