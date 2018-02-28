Медики развенчали миф о точке G

Ученые-медики из Мельбурна, Австралия, экспериментально доказали, что прославленная точка G – это миф. Приятные ощущения при стимуляции влагалища обусловлены близостью клитора.



Специалисты осмотрели 13 женщин в возрасте от 32 до 97 лет. Они не обнаружили скопления нервов на передней стенке вагины. По мнению Натана Хоага, возглавляющего исследование, оргазм женщинам приносят исключительно ласки малых половых губ.

Теория о наличии у представительниц прекрасного пола точки G была предложена немецким гинекологом Эрнстом Грэфенбергом в 50-х годах прошлого столетия. Он утверждал, что ее можно рассматривать как отдельный орган, аналог предстательной железы у мужчин. По мнению Грэфенберга, загадочная "кнопка" расположена на передней стенке влагалища, на глубине 2,5-7,6 сантиметра.

Многие коллеги раскритиковали заявление немца. Желая опровергнуть его утверждения, ученые из Королевского колледжа Лондона исследовали более 1800 женщин-близнецов в возрасте от 23 до 84 лет. Дамы ответили на ряд вопросов о своей сексуальной жизни. Специалисты полагали: если о наличии точки G сообщит одна из сестер, то о подобном открытии должна рассказать и вторая, так как их тела идентичны. Однако ответы испытуемых не совпадали. Ученые пришли к выводу, что не существует никаких реальных доказательств наличия у представительниц прекрасного пола аналога предстательной железы.



