Главные события Москвы с 7 по 13 декабря 2018 года

Москва дает шанс каждому желающему весело провести последние деньки уходящего года. "Дни.ру" рассказывают о самых интересных событиях ближайшего времени.



7 декабря, пятница



В Московском Международном Доме Музыки состоится концерт "Я буду любить тебя всегда", приуроченный к 55-летию со дня рождения легендарной певицы Уитни Хьюстон. Зрителей ждут любимые хиты, которым подарят новую жизнь симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" и неподражаемая солистка "Whitney Houston Show" Белинда Дэвидс (США), прошедшая в свое время отбор среди 15000 претенденток. Сегодня Белинда признана лучшей исполнительницей песен Уитни Хьюстон в мире. Она обладает голосом диапазоном в 4 октавы и может петь в любом жанре. Артистка гастролирует по всем уголкам планеты, исполняя лучшие песни своей любимой певицы.

Театр "Et Cetera" покажет спектакль "Ревизор. Версия". Оригинальная версия в современной интерпретации режиссера Роберта Стуруа является художественным синтезом различных жанров, комедией, действие которой так актуально сегодня, несмотря на то, что оно разворачивается 200 лет назад. В отдаленном городке Имперской России, вялотекущая ленивая жизнь которого, состоящая из преступлений, взяточничества и нечистоплотности, внезапно прервана страшным известием о приезде ревизора. Выясняется, что все чиновники городка берут взятки, используют служебное положение, проворачивают темные делишки и используют свое служебное положение. Режиссура Стуруа передает смесь абстракции и реализма с такой точностью и изобретательностью.

В Государственном Кремлевском Дворце состоится Церемония вручения Российской Национальной Музыкальной Премии. Популярные российские артисты исполнят свои главные хиты уходящего года. Будут вручаться награды в таких номинациях, как "Лучший поп-исполнитель", "Лучшая поп-исполнительница", "Лучшая поп-группа", "Лучшая рок-группа, рок-исполнитель", "Инструменталист года в классической музыке", "Вокалист года в классической музыке" и так далее.

В Adrenaline Stadium отметит День Рождения своего лидера Ромы Зверя группа "Звери". Музыканты в этом году выпустили альбом "Вино и космос", который во многом получился экспериментальным, и прокатились с концертами по России и СНГ с программой "Друзья по палате". Помимо новинок, разумеется, поклонники услышат и избранные хиты разных лет.

В Московском доме книги на Новом Арбате пройдет презентация книги "Подарок на Рождество: 25 счастливых историй" за авторством Киры Бурениной. В качестве специального гостя встречу посетит знаменитый модельер Вячеслав Зайцев – герой новеллы "Воплощая мечты", в которой рассказывается о Доме моды этого кутюрье. Организаторы так говорят о новинке: "Если читать эту книгу по одной главе на ночь в течение двадцати пяти дней в ожидании Рождества, то она поможет обрести душевный покой и наполнит ожиданием чуда".

В Центральном Доме художника откроется Рождественская ярмарка подарков. Гости смогут найти и купить вещи, чтобы порадовать друзей и близких необычными новогодними сувенирами. Диапазон необычайно широк: от новогодних украшений ручной работы, авторских кукол и крафтовых изделий до уникальных предметов антиквариата и сладких подарков. Также организаторы ярмарки подготовили отдельную зону с мастер-классами, где каждый желающий сможет сделать подарки родным и близким собственными руками. Ярмарка продлится до 23 декабря.

В Кафедральном соборе святых Петра и Павла Концерт "Рождество на Бродвее. Музыка Великих Мюзиклов". Прозвучат Э. Л. Уэббер, Л.Бернстайн, А. Менкен и Дж. Уильямс. Гостей ждет увлекательное Рождественское музыкальное путешествие на Бродвей – туда, где рождаются и живут мюзиклы. В концерте принимают участие: Олеся Кравченко – орган, Государственный духовой оркестр России, Игорь Андрюшин – дирижер.

8 декабря, суббота

В Государственном Кремлевском Дворце состоится музыкальное гала-шоу "Безумные танцы с Фабио Мастранджело". Зрителей ждет буйство стихии танца, соединяющее в себе различные музыкальные стили. Прозвучат знаковые хиты разных направлений – Либертанго, Мамбо, Чардаш, Танец с саблями, Сиртаки, Канкан. За музыку отвечает Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония", дирижер – Фабио Мастранджело (Италия). Солисты: певица Белинда Девидс (США), певица Дарья Зыкова (сопрано), Марио Пьетродарки, бандонеон (Италия), Константин Захарато, Алексей Вродливец, Александр Николайчук, балалайки, участники проекта "Танцы со звездами" Инна Свечникова, Николай Пантюхин, Московский Государственный театр "Варьете".

На сцене московского ЦДКЖ покажут мюзикл "Бременские музыканты" по мотивам классического мультфильма, отмечающего в следующем году 50-летие. Публика сможет насладиться стильными костюмами, красочными декорациями, зажигательными танцами и, конечно же, яркой игрой актеров. Прозвучат знаменитые хиты, подпевать которым будет каждый. Создатели отмечают, что это проект для всей семьи, и он будет интересен зрителям любого возраста. Взрослые окунутся в ностальгию благодаря знакомым и любимым с юных лет песням, а детям понравится красочная картинка, живые и веселые персонажи.

Инновационный центр "Сколково" проведет в уникальном здании Matrex фестиваль "Winter Science Day". Детей и их родителей ждет яркое шоу с научными опытами, мастер-классами и увлекательными интерактивными экспериментами. Гости узнают, как разогнать мрак с помощью ослепительно яркого ледяного фонаря, как создать огненную метель, сыграть музыку молний с помощью Тесла-катушек и многое другое. Руководить процессом будет сам Дед Мороз. Елена Зеленцова, вице-президент и директор по развитию городской среды Фонда "Сколково" рассказывает: "Winter Science Day – это возрождение в новом качестве и переосмысление доброй советсткой традиции организовать научные елки для детей. Этот фестиваль претендует на то, чтобы стать самым интересным научным праздником в Москве и обладает для этого всеми возможностями".

В ГЛАВCLUB GREEN CONCERT с большим сольным шоу выступит Дельфин. Поклонники услышат абсолютно новую программу, в которую войдут свежие песни с недавно вышедшего альбома. Пластинка "442" – один из самых необычных релизов года, получивший значительную популярность.

В "Олимпийском" состоится концерт "Легенды Ретро FM". Свои лучшие песни споют отечественные и зарубежные звезды 70-90-х годов, среди них: C.C.Catch, Юрий Шатунов, Михаил Боярский, "Комбинация", JOY, "Самоцветы", Владимир Кузьмин, Santa Esmeralda и многие другие. Организаторы обещают шоу мирового уровня, которое запомнится надолго.

В театре "Школа современной пьесы" покажут спектакль для детей "Мышонок-суперсыщик". Что-то происходит в мышином королевстве – мыши стали пропадать, и паника охватила государство. Удастся ли мышонку Шустрику найти своих родных и распутать клубок таинственных исчезновений, сотрясающих Мышляндию? Режиссер-постановщик спектакля Олег Долин рассказывает: "Это история взросления. История испытаний, которые можно и должно пройти только самому. Лишь постигая главную мысль, "основная борьба – это борьба в тебе самом", герой пьесы ощущает себя не мышонком, но мышью".

В Театре МДМ начнут показывать самую катастрофическую елку под названием "Очень смешная комедия о том, как ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК". По сюжету, группа актеров-неудачников из Общества любителей театра Политехнического университета пытаются поставить в канун Рождества детектив в духе Агаты Кристи. Все их попытки оборачиваются чередой невероятных комичных ситуаций. Спектакль напомнит зрителям о том, что в жизни часто что-то идет не так, но несмотря на это, всегда есть место для улыбки. Постановка успешно прошла в двух десятках стран и получила престижные мировые театральные награды.

9 декабря, воскресенье

В Крокус Сити Холле выступит группа Uriah Heep. Это мастодонты классического рока, прославившиеся благодаря таким хитам, как "Easy Livin'" и "July Morning" после 49-летнего творческого пути не собираются останавливаться. В этом году в свет вышел 25-й студийный альбом "Living The Dream". За годы своего существования группа несколько раз меняла свой состав, пропадала из виду и вновь возрождалась, вновь достигая вершин успеха. Uriah Heep – это качественный хард-рок с потрясающими мелодиями и гармониями.

В Театре имени Натальи Сац покажут мюзикл "Путешествие Незнайки" по мотивам замечательных книг Николая Носова. Всем знакомые герои запели и затанцевали в веселом спектакле для маленьких зрителей. Незнайка и Знайка, Синеглазка, Цветик и другие милые "коротышки" отправляются в путешествие на воздушном шаре, где они успеют пережить удивительные приключения и лучше узнать друг друга. Гостей ждут стихи, загадки, смешные скороговорки и веселые песенки, которые вместе с героями сказки с удовольствием повторяет весь зал.

В музыкальном магазине "Дом Культуры" состоится очередной "культурник", где выступят фолк-рок-певица Марина Дерягина и электроакустический проект "Подонки Атлантиды". Марина и лидер "Подонков Атлантиды" Максим Стрелец при знакомстве произвели друг на друга очень позитивное впечатление и задумались о возможности совместных выступлений, несмотря на очевидные жанровые различия. "Марина – искренний, светлый человек, – говорит Максим. – Такова и ее музыка – легкая, мечтательная – не из этого времени. Она выделяется Возвышенной Простотой – это то, что, как мне кажется, нам всем так сейчас не хватает".

В галерее "Дрезден" откроется фотовыставка "12 пороков родителей", на которой будут представлены работы фотохудожников Дмитрия Суходольского и Михаила Соколова. Тематика выставки направлена на выявление проблем в воспитании своих детей молодыми родителями и раскрытии последствий "перегибов". В экспозиции – 12 триптихов, показывающих как процесс ошибочного воспитания, так и его результаты. Так же на выставке можно будет получить консультацию от доктора, психиатра и психотерапевта Утробина Александра Ивановича по вопросам правильного формирования личности. Выставку посетят знаменитые актеры театра и кино, звезды шоу-биза: Катя Лель, Анна Калашникова, Эвелина Бледанс, Вячеслав Манучаров, Михаил Комлев, Николай Перминов, Жанна Эпле, Николай Басков, Лолита, Наталья Гулькина и Дмитрий Гордон.

10 декабря, понедельник

В Крокус Сити Холле даст концерт EMIN. Зрителей будут ждать лучшие и новые хиты, яркое и стильное шоу, особенная атмосфера и живой звук. Артист является обладателем множества престижных музыкальных наград. Поддержать известного музыканта приедут звездные друзья: Группа Серебро, А’Студио, Григорий Лепс, Максим Фадеев, Валерий Меладзе, Альбина Джанабаева, Иосиф Пригожин, Валерия, Денис Клявер, Стас Костюшкин, Алексей Чумаков, Юлия Ковальчук, Катя Лель, Анжелика Агурбаш, Юрий Николае, Брендон Стоун, Ирина Дубцова, Жасмин, Владимир Кузьмин, Инна Маликова, Стас Михайлов, Александр Панайотов, Александр Ревва, Анна Седокова, Слава, Тимур Темиров и многие другие.

11 декабря, вторник

В Большом зале Московской консерватории подарят зрителям незабываемый вечер звезда мировой оперной сцены, заслуженная артистка Республики Татарстан Аида Гарифуллина и Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан под управлением народного артиста России Александра Сладковского. В 2017 году она триумфально дебютировала в Парижской национальной опере, исполнив титульную партию в "Снегурочке" Римского-Корсакова в постановке Дмитрия Чернякова, а затем Мюзетту в "Богеме" Пуччини. В графике певицы выступления в Большом театре Лисеу (Барселона), Театре Елисейских Полей (Париж), Арена ди Верона, Уигмор-Холле (Лондон), Музикферайне (Вена), на Дрезденском и Венском оперных балах. Аида Гарифуллина обладает легким сопрано и изумительным тембром, которые одинаково подходят как к театральной, так и к концертной сцене. В любой стране публика и критики с восторгом оценивают не только ее талант, блестящее владение голосом и яркий артистический темперамент, но и ослепительную красоту, обаяние и изысканный вкус. Стоит отметить, что концерт Аиды Гарифуллиной в Москве – большая редкость, и поэтому ценителям не стоит обходить его стороной.

В ММДМ Юрий Башмет и Константин Хабенский представят необычный проект, который сами называют "литературно-музыкальным экспериментом". В первом отделении концерта прозвучит квартет "Смерть и девушка" Франца Шуберта в переложении Густава Малера для струнного оркестра в исполнении ансамбля "Солисты Москвы". Константин Хабенский прочтет отрывки из знаменитой пьесы Альберта Камю "Калигула". Центром второго отделения станет "Карнавал животных" Камиля Сен-Санса, где каждый номер сюиты будет предваряться прочтением поэтического текста к сюите в оригинальном переводе Дмитрия Быкова. Прекрасным дополнением к синтезу слова и музыки станут песочные картины, появляющиеся и исчезающие на глазах у зрителей.

12 декабря, среда

В концертном зале "Зарядье" в рамках фестиваля новой музыки SOUND UP состоится концерт, посвященный легенде исландской музыки, композитору Йоханну Йоханнссону. Его считают одним из главных музыкантов Исландии (наряду с Бьорк и Sigur Rós) и величиной в мире неоклассической сцены. Популярность ему принесли саундтреки к фильмам Дени Вильнева "Убийца" и "Прибытие", а также выигравшая "Золотой глобус" кинопартитура к ленте "Вселенная Стивена Хокинга". Йоханн Йоханнссон скончался в феврале 2018 года. И концерт в Москве будет необычным - на нем впервые соберутся его друзья и коллеги, известные исландские музыканты, с которыми он работал и выступал на протяжении многих лет, и исполнят его музыку.

В Вегас Сити Холле покажут постановку "Баранкин, будь человеком!" по мотивам одноименной повести В.В. Медведева. Это веселая история о приключениях двух друзей – Юры Баранкина и Кости Малинина, ленивых мальчиков, которые не хотели учиться, а хотели быть то птицей, то муравьем, то бабочкой. Побывав ими, они на собственном опыте поняли, как важно много знать, много уметь и быть трудолюбивыми. Вновь став людьми, ребята поменяли свою жизнь: начали с удовольствием участвовать в общественных делах и усердно учиться.



13 декабря, четверг

В Театре танца Аллы Духовой TODES покажут шоу "Мы". Как говорят саами создатели – "это наша сокровищница", уникальное собрание лучших танцевальных номеров за всю историю существования TODES. Это спектакль о людях, где переплетен непрерывный каскад самых сильных впечатлений и открытий жизни, которые можно передать только танцем. С лучшими артистами балета Аллы Духовой зрители переживут погружения в другие культуры, будут смеяться, восхищаться, узнавать в номерах свои собственные чувства и страсти.

В Крокус Сити Холле в рамках тура в поддержку своего альбома "Wonderful Day" выступит латвийская группа Brainstorm. Московская презентация будет полной адаптированной версией рижского шоу, собравшим этим летом более 60 000 зрителей. Музыканты рассказывают: "Визуальная концепция тура – это отсылка к роману Гюнтера Грасса "Жестяной барабан" о маленьком мальчике, который отказывался расти в знак протеста против обывательской жизни взрослых и каждый раз, когда был не согласен или возмущен происходящим – бил в барабан. Мы, как "пробудившиеся от лирического сна" рокеры, тоже готовы погреметь в барабаны и как следует встряхнуть аудиторию, задремавшую под наши романтические треки".

В кино выходит фантастический фильм "Аквамен". Артур Карри, сын работника маяка и королевы Атлантиды. Еще в юном возрасте он демонстрировал огромную силу и умение дышать под водой и разговаривать с рыбами. Возмужав и получив образование, Аквамена ждут приключения, которые сделают его правителем семи морей.