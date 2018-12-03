Как сделать длительный перелет комфортным

Эксперты индустрии путешествий дают полезные рекомендации авиапассажирам, которым предстоит долгий перелет. Эти советы помогут вам чувствовать себя комфортно на борту.

Специалисты утверждают, что перед полетом необходимо выпить таблетку активированного угля, чтобы избежать проблем с пищеварением. "Это звучит странно, но активированный уголь может на некоторое время успокоить болезни желудка. Вы сможете спокойно путешествовать", – рассказал один из экспертов. Перед тем как зайти на борт, желательно прогуляться по аэропорту, – это поможет вам "чувствовать себя энергичнее" на борту.

Ассоциация врачей авиационной медицины рекомендует во время полета выпивать минимум по одному стакану воды каждый час. Из-за низкой влажности воздуха в самолете у пассажиров начинается головная боль и сухость в горле. Регулярное употребление жидкости спасет организм от обезвоживания.

Эксперты добавляют, что каждые 60 минут необходимо немного разминаться. "Сходите до уборной или проверьте, как дела у вашей тети, которая сидит в другой части самолета", – поделился один из специалистов. Они также советуют надевать "комфортную, свободную одежду", которая "не ограничивает движения". Если же вы почувствовали себя плохо во время полета, то скажите другу, сидящему рядом с вами, обратное. Вербальное самовнушение, по мнению специалистов, может творить чудеса.

Ранее велнес-коуч Полина Максимова рассказала в интервью "Дни.ру", какой вред человеческому организму может нанести еда в самолете. Многие люди, которые волнуются во время полета, начинают есть больше, что неизменно приводит к появлению лишних килограммов. Кроме того, в самолетный рацион включено много усилителей вкуса и пищевых добавок, что явно не добавляет продуктам полезных свойств.