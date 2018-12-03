Как сделать длительный перелет комфортным
Специалисты утверждают, что перед полетом необходимо выпить таблетку активированного угля, чтобы избежать проблем с пищеварением. "Это звучит странно, но активированный уголь может на некоторое время успокоить болезни желудка. Вы сможете спокойно путешествовать", – рассказал один из экспертов. Перед тем как зайти на борт, желательно прогуляться по аэропорту, – это поможет вам "чувствовать себя энергичнее" на борту.
Ассоциация врачей авиационной медицины рекомендует во время полета выпивать минимум по одному стакану воды каждый час. Из-за низкой влажности воздуха в самолете у пассажиров начинается головная боль и сухость в горле. Регулярное употребление жидкости спасет организм от обезвоживания.
Эксперты добавляют, что каждые 60 минут необходимо немного разминаться. "Сходите до уборной или проверьте, как дела у вашей тети, которая сидит в другой части самолета", – поделился один из специалистов. Они также советуют надевать "комфортную, свободную одежду", которая "не ограничивает движения". Если же вы почувствовали себя плохо во время полета, то скажите другу, сидящему рядом с вами, обратное. Вербальное самовнушение, по мнению специалистов, может творить чудеса.
Ранее велнес-коуч Полина Максимова рассказала в интервью "Дни.ру", какой вред человеческому организму может нанести еда в самолете. Многие люди, которые волнуются во время полета, начинают есть больше, что неизменно приводит к появлению лишних килограммов. Кроме того, в самолетный рацион включено много усилителей вкуса и пищевых добавок, что явно не добавляет продуктам полезных свойств.
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