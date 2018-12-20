10 главных правил на утро после вечеринки

Сезон праздников и корпоративов – непростое испытание для нашей внешности. Есть ли способ минимизировать ущерб, который наносят поздние застолья?

К сожалению, не существует волшебного средства, которое мгновенно устранит проявления усталости. Однако есть несколько бьюти-правил, которые помогут выглядеть свежо и привлекательно даже на утро после корпоратива. Их, попросьбе "Дни.ру" озвучила косметолог, руководитель имидж-клиники Юлия Кулик.

Смывайте косметику

Каким бы сложным ни выдался день, перед сном необходимо обязательно смыть косметику. У этого правила нет и не может быть исключений – вечернее очищение должно стать обязательным ритуалом. Программа-минимум – это умывание с пенкой, чтобы удалить косметику и пыль, а также тонизирование кожи, которое придаст ей здоровый цвет и упругость. Если есть время и силы, кроме умывания можно сделать маску, воспользоваться скрабом и провести легкий массаж.

Используйте патчи для глаз

Этот бьюти-тренд имеет огромную практическую пользу. Патчи позволяют быстро избавиться от мешков и отечностей под глазами, убрать темные круги и вернуть деликатной коже сияющий вид. Они прекрасно устраняют мелкие морщинки и следы усталости, если нужна экстренная помощь. Эффект заметен всего через несколько минут аппликаций!

Патчи изготавливают из вискозного полотна или гидрогеля: они прекрасно пропускают питательные вещества из подушечки. Сама оболочка также может содержать ценные вещества (растительные экстракты, плаценту, витамины, масла), которые высвобождаются при контакте с кожей. Лучше всего пользоваться ими регулярно – так вы добьетесь не кратковременного, а постоянного эффекта. Однако они хороши и в качестве экспресс-меры, если необходимо быстро вернуть себя в форму после вечеринки.

Кубики льда для лица

Замороженные кубики позволяют очень быстро снять отек с глаз. Можно использовать обычную замороженную воду, но будет лучше, если вы поместите в морозильную камеру отвар петрушки, ромашки или календулы.

Использовать кубики следует по утрам, протирая ими проблемные зоны на лице. Это могут быть не только области вокруг глаз, но и лоб, щеки, подбородок. Благодаря холоду кожа мгновенно приобретает более свежий вид и здоровый цвет. Кроме того, контраст температур тренирует кровеносные сосуды, что позволяет со временем получить идеальную внешность практически без усилий с вашей стороны.

Контрастный душ

Мы с детства знаем, что контрастный душ – источник бодрости и энергии на весь день. Пришло время проверить эту теорию на себе! Резкая смена температур позволяет разогнать кровь, что улучшает снабжение тканей кислородом, придает бодрость и прогоняет сонливость. Важно не переусердствовать – первое время разница в температурах должна составлять не более 5-7 градусов. А когда организм привыкнет, этот разбег можно постепенно увеличить.

Имбирно-цитрусовый коктейль

Наутро после вечеринки очень важно быстро вывести из организма скопившиеся токсины, и с этим вам поможет ударная доза витамина С. Он в больших количествах содержится в апельсинах, грейпфрутах и лимонах. А если к их соку добавить богатый антиоксидантами свежий имбирь, вы получите идеальный коктейль, который зарядит энергией на весь день.

Хорошие результаты дает минеральная вода с лимоном. Для лучшего эффекта ее нужно пить в большом количестве, и тогда жидкость быстро выведет из организма токсины, а лимон поможет вернуться в форму.

Увлажнение для кожи

Лицо нуждается в регулярном и глубоком увлажнении независимо от времени года и нашего времяпрепровождения, но в праздничные дни эта потребность резко возрастает. Дело в том, что спиртные напитки обезвоживают организм, и кожа страдает от недостатка влаги в десятки раз сильнее, чем обычно.

Для увлажнения используйте готовые магазинные кремы, термальную воду, тоники, флюиды. Также можно приготовить легкую увлажняющую маску самостоятельно. Для этого смешайте по одной столовой ложке сметаны и меда с одной чайной ложкой лимонного сока. Маску наносят на лицо и зону декольте, оставляют на 15 минут, после чего смывают теплой водой.

Маскируйте последствия бурного вечера легким макияжем

Яркий, плотный мейк-ап только подчеркнет недостатки кожи, поэтому лучше всего остановиться на светлом и естественном макияже. Легкий тон и немного консилера под глазами помогут скрыть мешки. Но если нанести его в большом количестве на всю площадь отеков, он только подчеркнет их. Подсветите внутренний уголок века, предав глазам сияние. Закончите свой освежающий образ румянами и блеском для губ.

Прогулка на свежем воздухе

Получасовая прогулка поможет восстановить силы лучше, чем несколько дополнительных часов сна. Если у вас нет возможности погулять, по дороге на работу выйдите из автобуса на пару остановок раньше и пройдите это расстояние пешком.\

Холод к отекам

Старый проверенный бабушкин способ быстро вернуть лицу тонус – это приложить к припухлостям что-то холодное, например, ложку. Подержите ее в морозильной камере, после чего приложите к мешкам под глазами буквально на три минуты. Эта процедура достаточно экстремальная и стрессовая, поэтому потом обязательно нанесите на это место питательный крем.

Чистые волосы

Не только кожа, но и волосы страдают от бурных вечеринок. Они впитывают в себя табачный дым, средства для укладки и все ароматы, с которыми "соприкасаются". И в итоге сильно пересыхают, теряя сияние и блеск. Чтобы этого избежать, лучше сразу же после возвращения с вечеринки вымыть голову и сделать увлажняющую маску.

Празднуйте правильно и обязательно заботьтесь о себе, чтобы последствия вечеринок не отразились на вашей красоте! И, кстати: если следовать перечисленным не только в период праздников, но и ежедневно, то ослепительный внешний вид вам гарантирован все 365 дней в году!