Названы самые бодрящие продукты
Ученые обнаружили, что существуют продукты, которые вызывают длительный прилив бодрости. На первом месте – авокадо. Как утверждают диетологи, в нем содержится большое количество пантотеновой кислоты, которая помогает перерабатывать калории в энергию. Благодаря пищевым волокнам этот фрукт также стабилизирует уровень сахара в крови, что позволит вам оставаться бодрым в течение длительного времени.
На втором месте находятся бананы. Они являются отличным источником углеводов – веществ, которые дают энергию человеческому организму. Бананы считаются очень полезным продуктом, потому что они укрепляют иммунитет и восстанавливают мышечную ткань, передает Пятый канал.
Следующим в список бодрящих продуктов вошел темный шоколад. Диетологи советуют выбирать шоколад, в котором содержание какао превышает 75%. Желательно употреблять его вместе с зеленым чаем. На четвертом месте расположилась зелень. В ней много железа, магния, кальция, цинка, а также витаминов А, С, Е и К. За ней идет свекла. Этот продукт содержит вещества, ускоряющие приток крови к мозгу. Список замыкает обычная вода, недостаток которой приводит к усталости и сонливости.
Ранее эксперты из Всемирной организации здравоохранения опубликовали перечень продуктов, которые наносят большой вред человеческому организму. Наиболее опасными они назвали дешевые колбасы и колбасные изделия из обработанных мясных продуктов. В них содержатся токсичные канцерогены, которые могут спровоцировать раковую опухоль пищеварительной системы. В список также вошли консервы и дешевые полуфабрикаты из-за наличия в них фосфатов и трансжиров.
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