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Lifestyle

Российским гостиницам присвоят звезды

Фото: pixabay.com
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, вводящий обязательную классификацию отелей, горнолыжных трасс и пляжей на всей территории страны. Критерии для присвоения звезд будут едиными для всех участников туристической деятельности. Проведение классификации будет проводиться последовательно – от крупных гостиниц к мелким.

Продолжение: Госдума повышает безопасность детского отдыха
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Согласно принятым поправкам, обязательная классификация гостиниц начнется через полтора года. С 1 июля 2019 года ее будут обязаны проходить отели с номерным фондом более 50 номеров, через полгода в программу включатся гостиницы, имеющие более 15 номеров, а с 1 января 2021 года получать звезды будут обязаны все без исключения отели, горнолыжные спуски и пляжи.

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Законопроект предусматривает, что свидетельство о присвоении определенной категории будет действовать в течение трех лет после выдачи. Объектам туристической инфраструктуры, не прошедшим классификацию, будет запрещено оказывать соответствующие услуги. Кроме того, нельзя будет использовать в рекламе и названии не соответствующие сертификату категории.

Главная цель принятого законопроекта – повышение качества услуг в туристической отрасли. Все, кто будут оказывать услуги без свидетельства о классификации, будут наказываться серьезными штрафами.

Как следует из пояснительной записки к документу, за предоставление услуг без свидетельства штраф должностных лиц будут штрафовать на 7-10 тысяч рублей, а юридических – на 40-50 тысяч. За введение потребителей в заблуждение санкции будут суровее: 12-20 тысяч рублей – для должностных лиц и 100-500 тысяч рублей – для юрлиц.

Фото: vk.com/duma

Единственное исключение, сделанное в законе о классификации, это детские лагеря, санатории, общежития и кемпинги. Кроме того, первоначальный вариант поправок распространялся на хостелы, размещающиеся в жилых домах. Однако позже их убрали, с тем чтобы обсудить этот вопрос в ходе рассмотрения поправок в Жилищный кодекс.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил провести консультации с фракциями о проведении слушаний по этой теме. "Мы исходим из того, что нам нужно для себя понимать и позицию правительства и, соответственно, ситуацию в регионах, – сказал он. – С учетом всего этого комплекса вопросов мы могли бы выйти на принятие решения, которое однозначно защитит и права граждан, и, с другой стороны, выстроит понятную систему работы хостелов".

"Сделать это нужно не откладывая, чтобы эта тема была для нас понятна и чтобы мы могли выслушать все стороны", – подчеркнул председатель нижней палаты парламента.

Автор: Дмитрий Куклин19 января 2018, 12:22

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