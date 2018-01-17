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Политика

Названы самые эффективные депутаты

Павел Крашенинников. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Рейтинг законотворцев опубликовал Институт социально-экономических и политических исследований. Эксперты ИСЭПИ выяснили, кто из депутатов был самым активным во время осенней сессии, а также отметили главные изменения в работе парламента. 
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Глава комитета по госстроительству, единоросс Павел Крашенинников оказался самым активным депутатом по итогам осенней сессии.  Лишь немного отстает от него лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.

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 Своеобразное лидерство Крашенинникова эксперты объясняют тем, что его комитет самый "законоемкий". Как отмечено в докладе ИСЭПИ, кроме политических законопроектов, касающихся выборов или борьбы с телефонным терроризмом, глава комитета стал соавтором социально значимых законопроектов. Что же касается Сергея Миронова, то в осеннюю сессию он внес 26 проектов – тогда как число инициатив остальных участников рейтинга не превысило десяти.

Специалисты отмечают "законодательную сдержанность" депутатов за время минувшей сессии. Парламентарии больше занимались объявленной спикером Госдумы Вячеславом Володиным "расчисткой завалов". В результате число внесенных законопроектов сократилось по сравнению с таким же периодом 2016 года. В то же время, сократилась и доля отозванных или возвращенных на доработку документов и значительно выросло число результативных инициатив - то есть, принятых хотя бы в первом чтении.

Авторы доклада указывают, что основным автором законопроектов остается правительство – на  долю кабмина приходится более 60% внесенных инициатив. Объясняется это бюджетно-налоговым характером осенней сессии. Самой "бескомпромиссной" фракцией, выступавшей с критикой бюджетных инициатив правительства, названа "Справедливая Россия". Второе место по протестному голосованию у КПРФ – около 20%, у ЛДПР – 7%.

В то же время, справороссы чаще, чем депутаты от КПРФ и ЛДПР, разрабатывали совместные законопроекты с "Единой Россией". А в персональном зачете по результативности (соотношение внесенных и принятых инициатив) в топ-5, кроме Павла Крашенинникова и Сергея Миронова, вошли  единороссы Андрей Макаров, Павел Качкаев и Александр Сидякин.

Авторы исследования подчеркнули также, что парламентарии стали еще активнее использовать в своей работе соцсети.  Большинство выбирают для общения с избирателями ВКонтакте, Facebook, Twitter и Instagram. Однако некоторые рискуют пробовать новые форматы и открывают свои каналы YouTube или в Telegram.

Автор: Андрей Евлампиев17 января 2018, 09:24

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