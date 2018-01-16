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Общество

Депутаты контролируют реализацию социальных госпрограмм

Ольга Савастьянова. Кадр youtube.com
В Госдуме во вторник, 16 января, состоялось расширенное заседание комитета по контролю и регламенту под председательством его главы Ольги Савастьяновой. Депутаты в рамках парламентского контроля обсудили реализацию постановления нижней палаты, которое было принято по итогам выступления на правительственном часе в феврале 2017 года зампреда правительства Ольги Голодец.

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Постановление формулирует конкретные рекомендации кабинету министров в сфере социальной политики. Указывается на необходимость доработки госпрограмм, а также на недопустимость распределения межбюджетных средств без предварительного рассмотрения трехсторонней комиссией.

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По словам Ольги Савастьяновой, правительственные часы в нижней палате парламента проводятся для того, чтобы выслушать доклад министра и задать ему интересующие вопросы. "Мы проводим их, чтобы обозначить наиболее важные темы, волнующие избирателей, определить подходы и дополнительные меры по решению проблем, добиться, чтобы решения выполнялись", – заметила законодатель. Депутат подчеркнула, что членов нижней палаты интересуют результат и качество, а не формальная сторона.

Глава подкомитета по социальным вопросам комитета по контролю и Регламенту Надежда Колесникова рассказала, что пока из 16 пунктов постановления выполнены полностью лишь семь, восемь – частично. Еще один пункт, затрагивающий вопросы школьной медицины, пока не выполнен, посему оставлен на контроле парламентариев.

Расширенное заседание Комитета по контролю и Регламенту. Автор фото: Анна Исакова/Фотослужба Государственной Думы

В свою очередь, председатель думского комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов отметил, что законопроект о школьной медицине уже подготовлен. В настоящий момент нормативно-правовой акт проходит обсуждение в экспертных советах, рассказал депутат. Документ будет официально внесен на рассмотрение Госдумы к лету, пообещал законодатель.

Колесникова предложила оставлять на контроле парламентариев находящиеся в стадии частичной реализации вопросы, которые касаются повышения пособия по безработице, ликвидации задолженности по зарплате, а также создания ясельных групп и строительста новых школ.

Представители профильных комитетов попросили оставить на контроле депутатов и вопросы обеспечения жильем детей-сирот, поддержки художественных промыслов и компенсационных выплат работникам медицинской отрасли на селе. Предложение было принято. В итоге полностью выполненными признаны только четыре пункта постановления.

Окончательную оценку по остальным законодатели дадут ближе к лету. На июнь намечено еще одно выступление Ольги Голодец в рамках правительственного часа.

Автор: Иван Поляков16 января 2018, 20:58

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