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Lifestyle

Названы самые дешевые пляжные туры октября

Фото: GLOBAL LOOK press/Christian Charisius
Ассоциация туроператоров России (АТОР) составила рейтинг самых экономичных туров на морское побережье в октябре. Расчет каждой путевки составлен на двоих взрослых, на семь дней, с учетом авиабилетов туда-обратно с вылетом 30 сентября из Москвы.
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На десятом месте рейтинга оказался Тунис. Так, самый дешевый пакетный пляжный тур с авиаперелетом в этом направлении стоит 56 509 рублей в отеле Dreams Beach 3* в городе Сусс, на полупансионе (завтрак и ужин, иногда обед – на выбор) Минимальные цены на направлении поднялись на 7-10% по сравнению с серединой месяца, сообщается на сайте АТОР.

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Юридическая памятка для туристов

На девятом месте оказалась Испания. В эту страну можно отправится в октябре за  52 143 рубля. Цена включает проживание в апарт-отеле Fortuna Lloret de Mar, (Ллорет де Мар), без питания. Тур предложен туроператором Sunmar.

На восьмом месте оказалась Болгария. Минимальные цены на путевки в эту страну предложил туроператор ПАКС – 50196 рублей в отеле Park Hotel Continental 3* (Солнечный Берег), с завтраками.

На седьмом месте рейтинга оказался Кипр. Минимальная цена на пакетный пляжный тур с авиаперелетом составляет 45 037 рублей на двоих в отеле Petrosana 3*, Айя-Напа, без питания. Как отмечают эксперты, минимальные цены на Кипр ненамного ниже, чем в начале сентября.

На шестом месте топа оказалась любимая россиянами Турция.  Цена вопроса за тур с питанием по системе AllInclusive– 39 576 рублей за отель Galaxy Beach 4* (Аланья). 

Италия оказалась неожиданно ниже Турции, на пятом месте. Самый дешевый пакетный пляжный тур с авиаперелетом в этом направлении стоит 36 985 рублей. Путевка предполагает размещение в отеле Marittima 3* (Римини), с завтраками.  

На четвертом месте оказался Крым. Минимальная цена на тур составила 26 064 рубля. Эту цену предложил туроператор ПАКС. Тур предполагает проживание в пансионате "Творческая волна" (Коктебель), без питания.

Тройку лидеров среди дешевых направлений открывает Греция. Минимальные цены на туры в эту страну рухнули почти вдвое за две недели. Самая дешевая путевка стоит 23 319 рублей, размещение в отеле Anemi Apart Hotel (остров Крит), без питания.

На втором месте оказалась Анапа. Тур с проживанием в пансионате "Агата" в течение семи ночей (без питания) обойдется на двоих в сумму 23 137 рублей. 

Лидером рейтинга оказался город Сочи. Самый дешевый тур стоит 20 603 рубля в отеле"Бархатные Сезоны" 3* (Квартал Александровский Сад). 

Автор: Рудольф Великолепный12 сентября 2017, 11:00

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