Необычные факты о российских туристах

Путешествия – время открытий. Оказывается, большинство российских туристов не публикуют фотографий в соцсетях, а у более чем четверти из них был курортный роман. Специалисты международного туристического метапоиска momondo провели масштабное исследование и обнаружили несколько неочевидных фактов о российских путешественниках.

Кризис миновал! По крайней мере, так считают туристы. В 2017 году они готовы тратить на поездки больше средств, чем раньше. Так, 26% россиян ответили, что планируют на отпуск бюджет в сумму от 39 до 78 тысяч рублей или от 78 до 156 тысяч рублей. В прошлом же году их предпочтение отдавалось менее затратным поездкам.



Но можно же вообще не тратиться – решили 3% мужчин и 31% женщин, которые отдыхают за счет своих "вторых половинок". При этом около трети (32%) россиян все-таки предпочитают по-честному делить расходы на двоих.

Отпуск – не время расслабляться! Отдых в формате спа и йога-ретриты – наименее популярный выбор среди россиян. Так проводят свой отпуск менее 7% туристов.

Любви достойны только путешествия. Наши соотечественники чаще всего предпочитают тратить свои деньги именно на поездки по другим странам и больше половины из них старательно откладывают часть заработка на то, чтобы увидеть новые страны.





Шоппинг – это не главное. Во время отпуска российские туристы тратятся в первую очередь на экскурсии и самостоятельный осмотр достопримечательностей. А экономят они на покупках новых вещей и клубных развлечениях.

Меньше вещей – больше впечатлений! Такой позиции придерживается больше женщин, чем мужчин. 12% путешественниц из России летают без багажа и опровергают стереотипы о том, что женщине нужны чемодан косметики и три дюжины платьев на отпуске. При этом среди мужчин отказываются от больших сумок только 8%.

Путешествие – время для безрассудной любви больше, чем для четверти россиян. 29% наших соотечественников хотя бы раз теряли голову в чужой стране и заводили курортный роман. Видимо, поэтому почти половина (49%) туристов из России предусмотрительно отговаривают своих партнеров ездить в отпуск без их сопровождения.

Отчетность – это главное. 36% россиян рассказывают друзьям о своем путешествии, публикуя фотографии в соцсетях. Намного меньше – 13% выбирают видео-формат. Все-таки, поездки по другим странам – не время постигать нюансы монтажа.