Названы самые дешевые образовательные туры за рубеж

Эксперты назвали самые бюджетные образовательные направления для россиян. Так, двухнедельные курсы за рубежом обойдутся минимум в 60 тысяч рублей.

Самой экономичной страной в плане образования оказался Кипр, сообщает "Лента.Ру" со ссылкой на данные компании BSI Group. В этой стране двухнедельные курсы изучения иностранного языка с проживанием в семье местных жителей и питанием по системе завтрак или полупансион обойдется в 60,6 тысячи рублей.

На втором месте рейтинга оказалась Мальта. В этой стране обучение на таких же условиях обойдется в 61,3 тысячи рублей. Третьим бюджетным образовательным направлением названа Испания.

Здесь обучение будет стоить для россиянина примерно 63,2 тысячи рублей. Лидером по дороговизне обучения оказались США. Образовательный тур в эту страну обойдется в 95,2 тысячи рублей.

На втором месте стоит Канада, где две недели обучения будут стоить 85,4 тысячи рублей. Исследование также показало, что в этом году россияне чаще всего ездили на обучение в Великобританию, на Мальту, в Ирландию, США, на Кипр, а также в Германию и Францию.

Ранее сообщалось, что цены на пляжный отдых в Турции резко упали. Так, недельная поездка на курорты Анталии с перелетом, проживанием и питанием по системе "все включено" обойдется на двоих в 15,5 тысячи рублей.