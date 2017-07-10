Россиянам предложили отдохнуть в Испании бесплатно

Пора отпусков в самом разгаре, а изучить досконально все тонкости будущей поездки теперь стало еще удобнее с проектом Enjourney.ru – социальной сетью для путешественников. Многие любят отдыхать и путешествовать, привозя из каждой поездки массу впечатлений и сотни фотографий, десятки интересных историй и бесценный опыт. На Enjourney.ru всем этим можно поделиться рассказать о своих странствиях, найти единомышленников и обменяться впечатлениями и отзывами.

А в этом году за свои рассказы и фотоотчеты былых приключений еще появляется возможность выиграть незабываемый отдых в Испании. Ведь с 3 июля по 30 сентября 2017 года Enjourney проводит конкурс для всех любителей познавать новое и делиться впечатлениями с другими, главным призом которого будет незабываемое путешествие в изысканный испанский СПА отель на двоих на 7 ночей.

Тур любезно пре доставил ведущий туроператор по Испании и Андорре "Время-Тур", надежность которого подтверждена безупречной работой на протяжении 25 лет. Представители "Время-Тур" расскажут победителю конкурса, что обязательно стоит посетить в Барселоне и его окрестностях, а также предоставят полную информацию по лучшим музеям и интереснейшим местам. Ну а для проживания победителю откроет свои двери один из отелей-партнеров "Время-Тур" — BlancafortSpa Termal ****, который трепетно хранит и развивает традиции водолечения с далекого 1840 года. Победителю предложат насладиться комфортабельными номерами, великолепным садом, вкусной средиземноморской кухней, и, конечно же, расслабляющими целебными процедурами Blancafort Spa Termal. Здесь из местной скважины добывается термальная минеральная вода, которой наполняются бассейны и гидромассажные ванны. Комплекс делится на несколько зон: римские бани с бассейнами контрастной температуры, зона с гидротерапевтическим бассейном, с залом гидромассажных кроватей, с кабинами для мануальной терапии и обертываний, ароматерапии, а также зоны с азиатский акцент – здесь можно получить массаж от специалистов из Бали, Таиланда, Японии и других стран.

Что необходимо сделать, чтобы принять участие в конкурсе? Всего лишь поделиться фоторепортажем об одном из своих путешествий на страницах Enjourney и получить лайки от пользователей за интересный материал. Активно собирайте голоса участников проекта, а также агитируйте своих друзей поддержать вас и пакуйте чемодан для призовой поездки. А вернувшись из путешествия, не забудьте оставить в своей ленте на Enjourney фоторепортаж о новых впечатлениях и приключения.

Все подробности конкурса на страницах социальной сети Enjourney.ru в разделе "Конкурсы".