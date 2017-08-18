Путевки в Турцию стали дешевле авиабилетов
Так, недельный отдых на двоих в начале сентября с перелетом, проживанием и питанием по системе "все включено" обойдется минимум всего в 15,5 тысячи рублей на двоих, сообщает "Лента.Ру" со ссылкой на информацию туроператоров и сервисов по поиску туров. Такие цены предлагает отель Imeros, расположенный на курорте Бельдиби в Анталье.
Наряду с этим, минимальная цена авиабилетов в Анталью на конец августа – начало сентября в оба конца составляет 12,5 тысячи на одного. Соответственно, турпакет покупать гораздо выгоднее, чем отдельно оплачивать перелет и проживание.
Возможно, такое резкое падение цен на путевки связано с недавней вспышкой вируса Коксаки на курортах Турции. По данным Роспотребнадзора, им заразились уже более 800 туристов из России, большая их часть – дети.
Как сообщалось ранее, из-за опасного заболевания многие путешественники стали отказываться от поездок в Анталью. Тем временем, официального подтверждения эпидемии в Турции пока нет. По словам специалистов, вирус Коксаки провоцирует самые разные осложнения от герпетической ангины до воспаления мозга.
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