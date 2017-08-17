В Турции больного россиянина взяли в заложники

Турецкие медики, диагностировавшие у отдыхающего россиянина инфаркт и срочно его прооперировавшие, выставили за свои услуги немалый счет. Поскольку у родных туриста нет таких денег, больница удерживает его в заложниках.

Врачи требуют 15 тысяч долларов или чуть менее миллиона рублей за проведенную операцию и спасение россиянина от обширного инфаркта. Пока счета не оплатят, мужчину будут удерживать в больнице, сообщает НТВ.



"Представители этой клиники сказали, что счета будут расти вдвойне, если до выписки мы не оплатим всю сумму, которую они нам предъявляют, и не выпустят из страны из-за неоплаченных счетов", – рассказывает дочь россиянина Диана Якименко.

Рафику Бахтееву стало плохо буквально на следующий день по приезде на курорт. Вызвали скорую, которая почему-то повезла россиянина в недешевую частную клинику. Оказалось, что у мужчины обширный инфаркт и нужна немеделенная операция. Когда жизнь Рафика оказалась вне опасности, его родным был выставлен немалый счет – те самые 15 тысяч долларов. У супруги россиянина Гульсем таких денег нет. Нет необходимых средств и у родни. Страховая заявляет, что случай с туристом не обеспечен страховкой или, иными словами, нестраховой. При этом в документах значилось, что страховое обеспечение путешественников на курорте – 40 000 долларов. Юристы уверены: права наших отдыхающих нарушены.

"Страховая компания не хочет оплачивать эти услуги. С нас требуют 15 тысяч долларов за то, что ему спасали жизнь. И где нам эти деньги брать и что нам делать, мы не знаем. Он лежит в реанимации уже три дня в тяжелейшем состоянии, то есть его даже в палату не переводят, потому что ему плохо". – рассказывает Гульсем.

Долг перед клиникой растет с каждым днем. И странно, что учреждение до сих пор не сообщило лицевой счет, чтобы россияне могли бы перевести хоть часть средств.