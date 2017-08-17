В Турции больного россиянина взяли в заложники
Врачи требуют 15 тысяч долларов или чуть менее миллиона рублей за проведенную операцию и спасение россиянина от обширного инфаркта. Пока счета не оплатят, мужчину будут удерживать в больнице, сообщает НТВ.
"Представители этой клиники сказали, что счета будут расти вдвойне, если до выписки мы не оплатим всю сумму, которую они нам предъявляют, и не выпустят из страны из-за неоплаченных счетов", – рассказывает дочь россиянина Диана Якименко.
Рафику Бахтееву стало плохо буквально на следующий день по приезде на курорт. Вызвали скорую, которая почему-то повезла россиянина в недешевую частную клинику. Оказалось, что у мужчины обширный инфаркт и нужна немеделенная операция. Когда жизнь Рафика оказалась вне опасности, его родным был выставлен немалый счет – те самые 15 тысяч долларов. У супруги россиянина Гульсем таких денег нет. Нет необходимых средств и у родни. Страховая заявляет, что случай с туристом не обеспечен страховкой или, иными словами, нестраховой. При этом в документах значилось, что страховое обеспечение путешественников на курорте – 40 000 долларов. Юристы уверены: права наших отдыхающих нарушены.
"Страховая компания не хочет оплачивать эти услуги. С нас требуют 15 тысяч долларов за то, что ему спасали жизнь. И где нам эти деньги брать и что нам делать, мы не знаем. Он лежит в реанимации уже три дня в тяжелейшем состоянии, то есть его даже в палату не переводят, потому что ему плохо". – рассказывает Гульсем.
Долг перед клиникой растет с каждым днем. И странно, что учреждение до сих пор не сообщило лицевой счет, чтобы россияне могли бы перевести хоть часть средств.
Супруг актрисы обескуражен произошедшим
Природа подготовила новый сюрприз для жителей столицы
Неизвестный совершил наезд на пешеходов в центре города
Артист подвергся нападкам со стороны Украины