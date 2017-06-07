Шокирующие тренды пластической хирургии
Уменьшение губ
Похоже, времена губ-"пельмешек" и "уточек" прошли. А потому, если вы успели "сделать" себе такие, немедленно бегите к своему хирургу и требуйте вернуть все на свои места. Американское общество пластических хирургов неожиданно сообщило, что теперь гламурные красотки предпочитают не "накачивать", а "сдувать" губы.
По данным организации, только в прошлом году в США провели 3 547 операций по уменьшению губ. Вероятно, новый тренд продиктован общим движением модного мира в сторону натуральности. Так, уже давно не в почете накладные ресницы, наращенные волосы и татуаж бровей. А теперь модницы с влажной, блестящей кожей и нюдовым макияжем будут еще и естественно-тонкогубыми. Никакой нарочитой сексуальности.
Продольная полоска на животе
Мечты о заветных кубиках на животе ушли в прошлое. Теперь фитоняшки всего мира грезят о вертикальной полоске посередине живота как символе правильного питания и упорных тренировок.
Счастливыми обладательницами таковой являются модели Эмили Ратаковски, Белла Хадид, Жасмин Тукс и Стелла Максвелл. Ну а тем, кого подвела матушка-природа, только и остается, что искусственно сделать на животе "спортивную" полоску. И, как оказалось, желающих немало. Впрочем, противники тренда резонно замечают, что продольная полоска – всего лишь признак астенического строения тела.
Поясница куклы Барби
Еще одно безумное увлечение модниц всего мира – заветные продолговатые впадины на пояснице. Совсем как у эталонной красотки – куклы Барби. Некоторым дамам достичь идеала мешает конституция, некоторым – избыток подкожного жира. В любом случае, опытный пластический хирург решит эту проблему за каких-то три-четыре тысячи долларов.
Лицо Иванки Трамп
Как ни странно, но приход к власти Дональда Трампа отразился не только на политике, но и на представлениях женщин всего мира о красоте. Идеалы внешности поменялись, и теперь дамы все чаще заявляют, что хотят быть похожи не на Бритни Спирс или Ким Кардашьян, а на старшую дочь президента США Иванку.
Внешность госпожи Трамп приводит в восторг даже жительниц Китая. При этом перекроить лицо "под знаменитость" стоит немалых денег. Так, за сходство с Иванкой жительница Техаса Тиффани Тейлор заплатила около 60 тысяч долларов. 33-летняя дама сделала ринопластику, инъекции в скулы, лифтинг глаз и липосакцию. Теперь она счастлива от того, что каждый день видит лицо дочери президента США в своем зеркале.
Татуаж веснушек
Если вы не можете решиться на серьезный "апгрейд", то советуем попробовать совсем безобидную косметическую процедуру – татуаж веснушек. Да-да, теперь удалять пигментацию совсем не модно. Напротив, считается, что веснушки на носу и щеках придают лицу некоторую беззаботность и сексуальную дерзость.
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