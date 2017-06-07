Шокирующие тренды пластической хирургии

Летом нас так и тянет в кабинет пластического хирурга – очень уж хочется предстать "обновленными" на отпускных фотографиях. Если эти мысли и вам не дают покоя, не вздумайте по-старинке "накачивать" губы или делать липосакцию – все это моветон. Dni.Ru разобрались, какие тренды господствуют ныне в клиниках красоты.

Уменьшение губ

Похоже, времена губ-"пельмешек" и "уточек" прошли. А потому, если вы успели "сделать" себе такие, немедленно бегите к своему хирургу и требуйте вернуть все на свои места. Американское общество пластических хирургов неожиданно сообщило, что теперь гламурные красотки предпочитают не "накачивать", а "сдувать" губы.

По данным организации, только в прошлом году в США провели 3 547 операций по уменьшению губ. Вероятно, новый тренд продиктован общим движением модного мира в сторону натуральности. Так, уже давно не в почете накладные ресницы, наращенные волосы и татуаж бровей. А теперь модницы с влажной, блестящей кожей и нюдовым макияжем будут еще и естественно-тонкогубыми. Никакой нарочитой сексуальности.

Продольная полоска на животе

Мечты о заветных кубиках на животе ушли в прошлое. Теперь фитоняшки всего мира грезят о вертикальной полоске посередине живота как символе правильного питания и упорных тренировок.

Счастливыми обладательницами таковой являются модели Эмили Ратаковски, Белла Хадид, Жасмин Тукс и Стелла Максвелл. Ну а тем, кого подвела матушка-природа, только и остается, что искусственно сделать на животе "спортивную" полоску. И, как оказалось, желающих немало. Впрочем, противники тренда резонно замечают, что продольная полоска – всего лишь признак астенического строения тела.

Поясница куклы Барби

Еще одно безумное увлечение модниц всего мира – заветные продолговатые впадины на пояснице. Совсем как у эталонной красотки – куклы Барби. Некоторым дамам достичь идеала мешает конституция, некоторым – избыток подкожного жира. В любом случае, опытный пластический хирург решит эту проблему за каких-то три-четыре тысячи долларов.

Публикация от Илона Сергеевна Кочнева (@ilona_kochneva) Янв 21 2016 в 9:12 PST

Лицо Иванки Трамп

Как ни странно, но приход к власти Дональда Трампа отразился не только на политике, но и на представлениях женщин всего мира о красоте. Идеалы внешности поменялись, и теперь дамы все чаще заявляют, что хотят быть похожи не на Бритни Спирс или Ким Кардашьян, а на старшую дочь президента США Иванку.

Внешность госпожи Трамп приводит в восторг даже жительниц Китая. При этом перекроить лицо "под знаменитость" стоит немалых денег. Так, за сходство с Иванкой жительница Техаса Тиффани Тейлор заплатила около 60 тысяч долларов. 33-летняя дама сделала ринопластику, инъекции в скулы, лифтинг глаз и липосакцию. Теперь она счастлива от того, что каждый день видит лицо дочери президента США в своем зеркале.

Татуаж веснушек

Если вы не можете решиться на серьезный "апгрейд", то советуем попробовать совсем безобидную косметическую процедуру – татуаж веснушек. Да-да, теперь удалять пигментацию совсем не модно. Напротив, считается, что веснушки на носу и щеках придают лицу некоторую беззаботность и сексуальную дерзость.

Публикация от ВИЗАЖИСТ•БРОВИСТ•СПб выезд24/7 (@a.nytig) Мар 10 2017 в 9:41 PST



