Топ-10 городов для туристов-веганов

Веганство стремительными темпами завоевывает популярность по всему миру. Однако многие любители растительной пищи испытывают большое разочарование во время путешествий, сталкиваясь с отсутствием специализированных ресторанов или кафе. Эксперты выделили десть городов, в которых веганы точно не останутся голодными.

Турин (Италия)

Несмотря на то, что итальянцы гордятся своей традиционной богатой мясными блюдами кухней, в Турине около 30 кафе и магазинов для веганов и вегетарианцев, сообщает Independent. Во многом это связано с позицией властей города, которые планируют прививать населению любовь к здоровой пище и защите окружающей среды.

Берлин (Германия)

В столице Германии туристы могут найти около 50 ресторанов, кафе и кондитерских с веганской кухней. Однако этим любовь немцев к животному миру не ограничилась. Так, в Берлине путешественники смогут приобрести одежду и секс-игрушки без кожи или латекса (в его состав также часто входят молочные белки).

Хельсинки (Финляндия)

В финской столице продается заменитель мяса под названием Nyhtökaura, в состав которого входят овес и бобы. Однако в городе мало чисто веганских ресторанов, зато можно найти интересные блюда в вегетарианских заведениях.

Тель-Авив (Израиль)

Учитывая, что почти 5% израильтян не едят мясо, яйца и молочные продукты, они являются одной из самых крупных веганских наций в мире. В Тель-Авиве туристы смогут найти около 400 заведений общественного питания, где готовят пищу исключительно из растительных продуктов.

Ченнай (Индия)

Около 50% населения Индии являются вегетарианцами, а потому именно здесь знают толк в приготовлении пищи без мяса. В ресторанах города Ченнай, как правило, все блюда делаются из риса, бобовых и кокосового молока.

Мельбурн (Австралии)

Австралийский город переживает настоящий бум вегетарианства. Здесь любой путешественник сможет попробовать веганскую пиццу и множество сладких десертов без добавления молока и яиц.

Сан-Франциско (США)

В Сан-Франциско можно найти самые последние технологические новинки приготовления веганской пищи. Здесь гурманы смогут по-настоящему удовлетворить свои притязательные вкусы. В частности, именно в Сан-Франциско готовят потрясающе вкусные веганские суши.

Остин (США, штат Техас)

Как это ни удивительно, но в техасском городке туристы смогут найти веганские блюда на любой вкус. Во многих заведениях подают блюда из индийской кухни, а также десерты и мороженое из растительных компонентов.

Ванкувер (Канада)

Ванкувер занимает третье место в рейтинге наиболее комфортных для жизни городов, и это неслучайно. Здесь путешественники смогут найти вкусные веганские бургеры и даже шоколад.

Лондон (Великобритания)

Еще одним дружественным для веганов местом является Лондон. Помимо ресторанов и кафе, в столице Великобритании они смогут найти специализированные рынки и супермаркеты. Кроме того, в городе можно попробовать хот-доги, бургеры и даже хрустящие "крылья" – и все это без мяса.