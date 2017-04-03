Главные трюки звездного контуринга (видео)

Скульптурирование, контурирование, стробинг, нонтуринг и дрейпинг – все это модные техники макияжа, призванные подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки легким движением руки. Еще до появления этих терминов, визажисты использовали данные приемы в работе со звездами и моделями, но в массы данные техники пошли сравнительно недавно. Для того, чтобы в них разобраться, стоит вспомнить уроки рисования и основные понятия света и тени. Именно они являются ключевыми в определении правильных акцентов.

На просторах интернета можно найти сотни рекомендаций по схемам нанесения (расставления света и тени на лице), невероятное множество косметических средств всевозможных текстур и оттенков. Лучше всего ориентироваться на то, как падает естественная тень на ваше лицо и отталкиваться уже от нее, советует наш бьюти-блогер Ксеша Немчинова.

При подборе подходящего оттенка не стоит ориентироваться на гуру макияжа – у каждого свой индивидуальный цвет кожи, от которого и зависит какого цвета вам нужна тень. И здесь нет одного универсального средства: для загорелой девушки может подойти теплый бронзер, на девушке с розовым подтоном кожи сероватый скульптор может создавать "синячок", а на совсем бледной коричневый скульптор может выглядеть как красная полоса.

На повседневной основе не стоит использовать тяжелые кремовые текстуры. Лучший помощник – не слишком яркий сухой скульптор. Нанесите его скошенной кистью на скулы, вокруг яблочек щек и на виски. Если хотите более очерченные скулы – используйте кремовые продукты. А если что-то пошло не так, можно будет воспользоваться спонжиком или кистью с остатками тональной основы, чтобы подкорректировать ошибку.

Публикация от Beauty•MOTD•MUA•Creative (@kseshamel) Мар 31 2017 в 7:29 PDT

Есть еще один трюк: если вы не хотите рисковать, нанесите консилер светлее вашего цвета кожи под линей сульптурирования, а также под глаза, чтобы визуально уравновесить цвет лица.

Все эти техники можно совмещать друг с другом. Например, на выход лучше сначала сделать кремовое контурирование и закрепить сухим скульптором. Для фотосессий или видео сьемки с профессиональным освещением можно совместить все техники вместе. Но помните, что на каждый день это будет слишком ярко и заметно.



