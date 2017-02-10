Какую косметику подарить любимой

День Святого Валентина и 8 марта все ближе и ближе, а идей для подарков нет? Многие присматриваются к косметике, но понимая, как велик риск ошибки, стараются не рисковать. Однако есть средства, которые окажутся полезными для каждой женщины.

О них Dni.Ru рассказала бьюти-блогер Ксеша Немчинова.

Выбирая подарок женщине, обратите внимание на палетки (набор теней) Tom Ford Eye Color Quad. Тени этого бренда обладают невероятным сиянием и простой в нанесении текстурой. Палетка с романтичным названием Honeymoon не оставит ни одну девушку равнодушной. Золото и беж, модный клюквенный и насыщенный сливовый – эти универсальные цвета сделают ее взгляд пронзительным и сексуальным.

Следующие "красавицы" – палетки от Charlotte Tillbery Luxury Palette. С ними вероятность ошибиться в цвете приближается к нулю, ведь каждая четверка разработана под определенный цветотип. Например, палетка в оттенке The Golden Goddess с приглушенными бежевыми и золотистыми оттенками наверняка понравится тем, кто предпочитает естественность в макияже.

Еще одним беспроигрышным вариантом являются хайлайтеры – рынок переполнен различными средствами, ведь в Instagram их активно пропагандирует все бьюти-блогеры. Одними из первых в России нам представили сияющее чудо Mac и Bobbi Brown.

В Mac стоит присмотреться к Mineralize skin finish в оттенке Soft&Gentle – он считается одним из самых универсальных, нежных и деликатных.

А у Bobbi Brown помимо ее классических Shimmer Brick есть красивейший хайлайтер Highlighting Powder Pink Glow, который оказался настолько популярным, что после своего пребывания в лимитированной коллекции стал достойной частью постоянной линейки продукции этой марки.

Что касается румян, то тут тоже есть один маст-хэв от NARS с провокационным названием Orgazm. Цвет сперва может показаться ярким, но мастера визажа настолько ответственно подошли к созданию этого оттенка, что он подойдет практически каждой.

Также невозможно прогадать с полупрозрачными помадами с бежевым или розовым подтоном. Очень интересное оформление и красивые оттенки можно найти у бренда Burberry в линейке Hydrating Lip Color. Эти помады ухаживают за губами, так что ваша любимая всегда будет готова к поцелуям.

В завершение поговорим о кистях. Это незаменимый атрибут туалетного столика любой женщины. Для кистей важна их функциональность, но приятным бонусом будет их дорогой внешний вид.

Золотые, розовые и серебряные кисти от Real Techniques станут не только незаменимыми помощниками в нанесении макияжа, но и просто красивым элементом в косметичке женщины.