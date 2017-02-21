Как научиться экономить на косметике
Как сэкономить и получить желаемое, Dni.Ru рассказала бьюти-блогер Ксеша Немчинова. Эксперт изучила продукцию разных брендов и доказала, что хорошую косметику можно найти и в коллекциях бюджетных марок.
Самый главный помощник в поиске альтернативы понравившемуся средству – интернет. Для того, чтобы найти копию интересующего вас оттенка, наберите в поисковике название продукта и в конце добавьте слово Dupe – сразу же выпадет огромное количество сравнительных свотчей.
Помимо этого, можно ориентироваться на концерны-производители. Например, L’oreal – это не только марка L’Oreal Paris, но и YSL, Lancome, Maybelline и так далее. И среди более бюджетных брендов этого концерна можно найти "копии" люксовых средств. Мы ни в коем случае не говорим о подделках, а лишь обращаем ваше внимание на то, что среди недорогой продукции есть настоящие хиты.
Пора пополнить нашу копилку копий люксовых средств #ImbusKseshasDupes Перед вами лимитка Mac 2014 года -Rihanna Viva Glam (слева). И новинка от L'Oréal - Color Riche Gold Obsession (справа). Разница между этими оттенками не велика: У L'Oréal чуть более выражен голубой подтон и помада чуть прозрачнее МАС. ________________ Итог: если вы не успели поймать эту лимитку МАС, то вам стоит взглянуть на новинку L'Oréal �� #KseshaDoesHerMakeup
Если бренд очень популярен у покупателей, то его копирует масс-маркет. В качестве примера можно привести тот же M.A.C – у Maybelline можно найти множество копий их помад в линейке Color Sensational, а похожие оттенки теней – у бренда NYX.
Еще есть марки, которые копируют косметические бестселлеры. Одна из таких – Makeup Revolution. У этого бренда можно найти практически аналоги популярных палеток Naked от Urban Decay и Chocolate Bar от труднодоступного Too Faced. А Sleek дублирует популярные оттенки румян Nars.
Самое важное в противостоянии "масс-маркет vs. люкс" – то, что иногда недорогие "копии" оказываются более удачными и интересными, чем люксовые косметические средства.
Бывшая супруга рассказала об экспертизе крови артиста
Юморист высказался о сути светской львицы
Официальный представитель МИД России прокомментировала заявление украинского коллеги
Эксперт считает, что президент США лукавит, говоря о намерении улучшить отношения с Россией