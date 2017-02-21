Как научиться экономить на косметике

Иногда, попав в очередной магазин косметики, вы натыкаетесь на тени уже знакомого золотого оттенка или бордовую помаду, не так ли? И это не удивительно, ведь многие бренды копируют друг у друга актуальные цвета, чтобы иметь конкурентоспособный ассортимент.

Как сэкономить и получить желаемое, Dni.Ru рассказала бьюти-блогер Ксеша Немчинова. Эксперт изучила продукцию разных брендов и доказала, что хорошую косметику можно найти и в коллекциях бюджетных марок.

Самый главный помощник в поиске альтернативы понравившемуся средству – интернет. Для того, чтобы найти копию интересующего вас оттенка, наберите в поисковике название продукта и в конце добавьте слово Dupe – сразу же выпадет огромное количество сравнительных свотчей.

Помимо этого, можно ориентироваться на концерны-производители. Например, L’oreal – это не только марка L’Oreal Paris, но и YSL, Lancome, Maybelline и так далее. И среди более бюджетных брендов этого концерна можно найти "копии" люксовых средств. Мы ни в коем случае не говорим о подделках, а лишь обращаем ваше внимание на то, что среди недорогой продукции есть настоящие хиты.

Если бренд очень популярен у покупателей, то его копирует масс-маркет. В качестве примера можно привести тот же M.A.C – у Maybelline можно найти множество копий их помад в линейке Color Sensational, а похожие оттенки теней – у бренда NYX.

Еще есть марки, которые копируют косметические бестселлеры. Одна из таких – Makeup Revolution. У этого бренда можно найти практически аналоги популярных палеток Naked от Urban Decay и Chocolate Bar от труднодоступного Too Faced. А Sleek дублирует популярные оттенки румян Nars.

Самое важное в противостоянии "масс-маркет vs. люкс" – то, что иногда недорогие "копии" оказываются более удачными и интересными, чем люксовые косметические средства.