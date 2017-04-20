Российские туристы назвали самый романтичный город мира

Эксперты проанализировали отзывы путешественников из разных стран о городах. Российские туристы признали самым романтичным городом в мире итальянскую Верону.

На втором месте рейтинга, составленного сервисом бронирования отелей Booking.com, наши соотечественники видят чешский Чески-Крумлов. Следом за ним по популярности идут Венеция и Париж.

Также оказалось, что туристы из США, Великобритании и Франции считают самым романтичным в мире греческий город Ия на острове в Эгейском море, сообщает Lenta.ru. В свою очередь жители Нидерландов, Италии и Бразилии отдали пальму первенства Ротенбург-об-дер-Тауберу в Баварии (Германия). При этом путешественники из Германии считают самым романтичным Динкельсбюль, который также находится в Баварии.

Напомним, в феврале 2016 года самым романтическим городом России по версии турсервиса TripAdvisor оказался Петергоф. Второе место занял курортный город на берегу Балтийского моря Зеленоградск. Тройку лидеров замыкает Ростов Великий. В десятку также вошли Выборг, Суздаль, Светлогорск, Листвянка, Переславль-Залесский, Углич, Псков.

Как писали Dni.ru, специалисты онлайн-агентства Biletix провели исследование и выяснили, какие отели России со спа-услугами обойдутся дороже всего. Средняя стоимость проживания в гостинице класса люкс в Грозном составляет 81 тысячу рублей. Столица Чеченской Республики возглавила рейтинг самых дорогих спа-отелей.