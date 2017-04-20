Чеченские спа-отели стали самыми дорогими

Вопреки расхожему мнению о том, что Москва – самый дорогой город, лидирует она не по всем параметрам. Например, самыми дорогими спа-отелями в России были признаны грозненские.

Специалисты онлайн-агентства Biletix провели исследование и выяснили, какие отели России со спа-услугами обойдутся дороже всего. Средняя стоимость проживания в гостинице класса люкс в Грозном составляет 81 тысячу рублей. Столица Чеченской Республики возглавила рейтинг самых дорогих спа-отелей.

На втором месте расположилась Казань: здесь релаксация обойдется "всего" в 68 тысяч. Замкнул тройку лидеров Южно-Сахалинск, средняя стоимость спа-отдыха в котором достигла 61,5 тысячи рублей.

Немало удивляет тот факт, что в городах вроде Костромы, Благовещенска и Абакана подобных гостиниц нет вовсе. Чтобы побаловать себя спа-процедурами, отсюда придется отправиться в другое место.

Ранее специалисты Biletix представили рейтинг, из которого следует, что наибольшее число спа-курортов сосредоточено в Сочи. Второе место ожидаемо заняла Москва, а третье – расположенный в самом сердце Кубани Краснодар.