Отдых в Сочи резко подорожал

Стоимость отдыха в Сочи в предстоящем летнем сезоне резко подорожает. Отели города намерены повысить цены на 15%.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что гостиницы Сочи подорожают в среднем на 28-30%. К счастью, большинство туристических фирм не подтвердили данную информацию. Как сообщает Ассоциация туроператоров, отдых в "олимпийской столице" и правда обойдется дороже, но не более, чем на 15%.

"В некоторых случаях, действительно, фиксируется более существенный рост цен, однако в подавляющем большинстве случаем это объясняется изменением концепции и статуса этих объектов, в том числе и переходом на систему "все включено", – цитирует издание директора компании "Мультитур" Дмитрия Шарова. К слову, наибольший рост цен скорее всего покажут гостиницы уровня 3-4*. Что касается отелей высшего класса, то здесь если средний чек и подорожает, то не более, чем на 5%

По данным администрации города Сочи, доля организованного туризма в приморском городе составляет не менее 65% от всего туристического потока. Мэр города Анатолий Пахомов отмечал, что мониторинг цен исключительно за проживание не совсем правилен. Ведь в этом случае не учитываются так называемые пакетные туры по системе "все включено".