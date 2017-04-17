Известная телеведущая опозорилась своим фото
Вместо ожидаемого шквала восторгов фотография Кэти вызвала волну негодования. Поклонники телеведущей не преминули указать 38-летней красавице на "страшный бардак" в ее доме.
"Губы и фигура – конечно, прекрасно, но Кэти, тебе бы не помешало немного прибраться!", "Как можно выкладывать фото подобного бардака?" – не устают возмущаться поклонники теледивы в комментариях к записи. Впрочем, у Кэти нашлось и немало защитников. "Эй, вы разговариваете с матерью пятерых детей!" – попытался усмирить негодующих один из подписчиков.
Кэти Прайс действительно известна не только как талантливый журналист, блогер и фотомодель. В возрасте 21 года у девушки был диагностирован рак, но, благодаря невероятной силе воли, ей удалось победить болезнь. Уже спустя шесть лет Кэти стала Женщиной года по версии журнала Cosmopolitan.
Сегодня теледива по-прежнему принимает участие во всех самых рейтинговых телепроектах Великобритании, ведет несколько блогов в социальных сетях, а также воспитывает пятерых детей, младшему из которых три года.
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