Известная телеведущая опозорилась своим фото

Звезда британского телевидения, модель, писатель и журналист Кэти Прайс подверглась многочисленным насмешкам от своих подписчиков в Instagram. Желая продемонстрировать свою идеальную фигуру, известная телеведущая совсем забыла об окружающем интерьере.

Вместо ожидаемого шквала восторгов фотография Кэти вызвала волну негодования. Поклонники телеведущей не преминули указать 38-летней красавице на "страшный бардак" в ее доме.

Публикация от Katie Price (@officialkatieprice) Апр 16 2017 в 11:29 PDT

"Губы и фигура – конечно, прекрасно, но Кэти, тебе бы не помешало немного прибраться!", "Как можно выкладывать фото подобного бардака?" – не устают возмущаться поклонники теледивы в комментариях к записи. Впрочем, у Кэти нашлось и немало защитников. "Эй, вы разговариваете с матерью пятерых детей!" – попытался усмирить негодующих один из подписчиков.

Кэти Прайс действительно известна не только как талантливый журналист, блогер и фотомодель. В возрасте 21 года у девушки был диагностирован рак, но, благодаря невероятной силе воли, ей удалось победить болезнь. Уже спустя шесть лет Кэти стала Женщиной года по версии журнала Cosmopolitan.

Сегодня теледива по-прежнему принимает участие во всех самых рейтинговых телепроектах Великобритании, ведет несколько блогов в социальных сетях, а также воспитывает пятерых детей, младшему из которых три года.