Известную певицу выгнали из бизнес-класса из-за угг

Участницу группы Human League остановили работники авиакомпании на входе в ВИП-зал. Чтобы попасть на посадку, артистке пришлось купить другую обувь. Представители перевозчика ответили на претензию Кейтерал ссылкой на свой внутренний сайт, где опубликован дресс-код.

Певица написала об этом в своем Twitter-аккаунте. На одном из рисунков изображены ботинки, похожие на угги, классифицированные как "одежда для сна". Кроме того, на сайте авиакомпании есть уточнение, что дресс-код применяется во всех залах ожидания Qantas в аэропортах Австралии.

Пассажирам рекомендуют избегать неуместной одежды слишком свободного стиля. Только в этом случае можно "наслаждаться перелетом в приятной обстановке".

Denied access @Qantas business class lounge in @Melair Melbourne Airport apparently Ugg (Australia) Boots are deemed sleepwear by the lady working there although no problem in any of the other lounges so far.Helpfully she suggested I go to one of the shops & purchase some shoes