Известную певицу выгнали из бизнес-класса из-за угг

Инцидент произошел 13 декабря с исполнительницей Джоанной Кейтерал в аэропорту Мельбурна. Австралийская авиакомпания Qantas не пустила девушку в зал ожидания бизнес-класса из-за того, что на ногах у нее были сапоги-угги.

Участницу группы Human League остановили работники авиакомпании на входе в ВИП-зал. Чтобы попасть на посадку, артистке пришлось купить другую обувь. Представители перевозчика ответили на претензию Кейтерал ссылкой на свой внутренний сайт, где опубликован дресс-код.

Певица написала об этом в своем Twitter-аккаунте. На одном из рисунков изображены ботинки, похожие на угги, классифицированные как "одежда для сна". Кроме того, на сайте авиакомпании есть уточнение, что дресс-код применяется во всех залах ожидания Qantas в аэропортах Австралии.

Пассажирам рекомендуют избегать неуместной одежды слишком свободного стиля. Только в этом случае можно "наслаждаться перелетом в приятной обстановке".

Denied access @Qantas business class lounge in @Melair Melbourne Airport apparently Ugg (Australia) Boots are deemed sleepwear by the lady working there although no problem in any of the other lounges so far.Helpfully she suggested I go to one of the shops & purchase some shoes — Joanne Human League (@Lubycat) 14 декабря 2017 г.

Ugg – бренд обуви и одежды американской компании Deckers Outdoor Corporation. Одной из самых популярных моделей являются сапоги из овчины. Однако компания выпускает еще и ботинки, туфли, шлепанцы, а также верхнюю одежду, трикотажные изделия и сумки.

Отметим, казусные инциденты случаются и в аэропортах России. Как писали Dni.Ru, летом этого года неприятный случай произошел в Екатеринбурге с участием сотрудников авиакомпании "Победа". Они попросили мать четырехлетней девочки заплатить за куклу, которую та хотела взять в салон.