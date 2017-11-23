Как пережить шопинг

Поход по магазинам может стать либо отличным способом снять стресс, либо, наоборот, мучением, от которого захочется бежать без оглядки, чтобы никогда больше не стоять в бесконечных очередях примерочных и не видеть, как последнюю вещь вашего размера уносит вдаль неприятного вида субъект. Но если вы пока готовы отложить этот вариант, как запасной, всегда есть множество способов минимизировать стресс-факторы шопинга и даже получить от него удовольствие. И нет, никакого мазохизма!

Время охоты



В период распродаж крупные торговые центры напоминают арену гладиаторских боев, на которых побеждает сильнейший, а также быстрейший и самый решительный. Вдумчиво побродить, трогая понравившиеся вещи, не получится. Так что если Вы не готовы к покупкам по принципу "пришел – увидел – спустил пол зарплаты на ненужную ерунду", то приходите в магазины либо сразу после открытия, либо примерно за час до закрытия. Во-первых, в это время мало посетителей, а во-вторых продавцы-консультанты не так активны.

Форма одежды

Тщательно продумайте гардероб. Идеальное решение – компактный пуховик, который легко поместится в сумку или рюкзак. Да и остальная одежда должна легко сниматься, иначе уже после третьей примерки вам захочется махнуть на все рукой и еще раз обдумать карьеру отшельника. Про удобную обувь мы и упоминать не будем. При ее отсутствии самым привлекательным в магазине уже через полчаса Вам будет казаться скамейка в коридоре.

Timeout

Не превращайте посещение торгового центра в марафон на выживание, медалей за это не дают. Каждые несколько часов делайте небольшой перерыв: выпейте кофе, перекусите или даже сходите в кино. Это поможет восстановить силы, немного отойти от шопинг-куража и еще раз обдумать, так ли сильно вам нужны те золотые кроссовки, пусть даже и со скидкой 20%. К тому же немного вкусной еды или голливудский блокбастер со спецэффектами прекрасно поднимут настроение. Фильм на пару часов перенесет вас в иную реальность, позволит взглянуть на мир другими глазами. А если вы окажетесь в ТЦ "Мега Белая Дача" и "Мега Химки" 23-26 ноября, то ко всему прочему получите еще и возможность перевоплотиться в героя любимого фильма. В этом Вам поможет интерактивная зона от Jacobs в фойе кинотеатра.

Звуковое сопровождение



Практически в каждом магазине, куда Вы зайдете, будет играть музыка: чаще приятная, но иногда нет. Выбор репертуара полностью ложится на плечи продавцов-консультантов. Поэтому скачайте свой любимый плейлист, вставьте наушники и наслаждайтесь покупками под музыку, которая поднимает вам настроение. И, кстати, к людям в наушниках даже самые настойчивые консультанты реже обращаются с вопросами. А игнорировать их в плеере под силу даже человеку самого тонкого воспитания.

В поисках вдохновения

Наверняка советы о том, чтобы отправляться за покупками с четким списком того, что Вам нужно купить, и строго ему следовать, писал человек с железной силой воли (возможно, никогда не бывавший в торговых центрах в периоды распродаж). От спонтанных покупок не застрахован никто (и разве не они составляют самую волнующую часть шопинга, превращая его в приключение?). Поэтому более реальный план: дома (находясь в здравом уме и трезвой памяти) составить мудборд с вещами, которые Вам нужны и которые Вам нравятся. Вдохновение можно черпать в журналах или на модных сайтах. И да пребудет с вами Сила!

Большой секрет для маленькой компании

Золотое правило шопинга – заниматься им в подходящей компании. Любите обойти все магазины по два раза, прежде, чем сделать покупку? Или предпочитаете купить вещь в первом же магазине? Ваше право. Если собираетесь за покупками со своей второй половинкой, правила лучше обсудить на берегу, и если они кардинально отличаются, прийти к консенсусу. Например, договориться разделиться и встреться уже в финале в любимом кафе или кинотеатре.